Comportamento de homem em cafeteria deixa uma mãe revoltada

Uma mãe ficou completamente irritada com o comportamento de um homem em uma cafeteria próxima de sua casa. Enquanto tentava relaxar e tomar um café acompanhada do filho, ela foi constantemente observada pelo homem que não gostou da presença da criança no local.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mãe relatou sua história em uma publicação feita no Mumsnet, onde em pouco tempo recebeu diversos comentários de outros usuários do fórum.

Sem se identificar, ela conta que precisou lidar com a postura desconfortável do homem na cafeteria.

“Devo estar sendo irracional por publicar sobre isso, principalmente porque algumas pessoas têm um sentimento ‘anti-crianças’ em ambientes como cafeterias e restaurantes, mas desde quando cafeterias se tornaram um ambiente empresarial?”.

“Estava tomando café da manhã com meu filho em uma cafeteria e tinha um cara fazendo uma reunião de trabalho com um notebook em uma das mesas próximas. Ele chegou no local depois que nós, apenas para contexto”.

Ela ficou inconformada

Seguindo com seu relato, a mãe conta que o filho estava se comportando bem na ocasião. Apenas conversando com ela e falando uma ou outra palavra em tom mais alto.

“O homem começou a suspirar e a bufar por quase 10 minutos enquanto ficava nos encarando. Eu fiquei tão irritada que me levantei e falei para ele que estamos em uma cafeteria e não em um escritório, então não tinha motivos para ele esperar por um ambiente silencioso”.

“Ele deu um suspiro irritado e alto, pegou o computador e saiu em busca de outra mesma, mas precisou voltar porque estava lotado”.

“É errado pensar que ele não deveria fazer uma reunião de trabalho pela manhã em um café que é normalmente lotado e agitado? As pessoas que estão em lugares públicos não precisam ficar em silêncio absoluto porque alguém decidiu ter uma reunião onde não deve”, finaliza a mãe.

Para os usuários do fórum, ela agiu corretamente e não fez nada de errado para se criticada pelo homem.

“Não é irracional, é um espaço público, adequado para crianças e receptivo. Você não está errada em levar seu filho a um café”, comentou uma pessoa.

“Se ele quer silêncio, se tranque no banheiro”, comentou outra.