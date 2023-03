Mulher vende o vestido de noiva da mãe e o motivo surpreende

Uma mulher se viu em uma situação complicada depois de anunciar para seus familiares que se casará em breve. Diante da novidade, a mãe da jovem decidiu exigir que ela use seu antigo vestido de noiva para subir ao altar.

Conforme publicado pelo The Mirror, a jovem foi ao Reddit questionar os usuários da plataforma se agiu errado ao tomar uma decisão extrema para tornar impossível o desejo de sua mãe.

Sem se identificar, a noiva conta que ficou extremamente cansada da pressão feita por sua mãe para que ela utilize seu antigo vestido de noiva no casamento. Para resolver a situação e evitar de vez que isso aconteça, ela vendeu a peça sem notificar a mãe.

“Vou me casar em agosto e estou extremamente animada com isso, principalmente com a ideia de comprar um vestido de noiva que transmita minha personalidade e meu estilo. Desde adolescente eu tenho um modelo em mente: esvoaçante, rendado e com ares de princesa. Minha mãe, por outro lado, sempre quis me ver em seu vestido de noiva, que é um grande vestido de baile de gola alta e mangas longas”, conta.

“Eu sempre disse a ela que não gosto daquele vestido, mas ela ficou esperançosa de que eu mudasse de ideia. Uma semana atrás ela me deu o vestido e eu afirmei que não iria utilizá-lo, mas ela insistiu dizendo que eu precisava fazer isso pela nossa ligação de mãe e filha”.

“Ela foi embora antes que eu tivesse a chance de devolver o vestido, o que eu tentei algumas vezes e não tive sucesso”, explica a jovem noiva.

Ela decidiu vender o vestido!

Cansada de ter que olhar constantemente para a peça, a mulher decidiu tomar uma decisão extrema e vendeu a peça pela internet.

“Eu sei que não era algo legal a se fazer, mas não sabia como agir e achei uma noiva que amou o vestido. Há dois dias minha mãe me ligou e disse ter descoberto sobre a venda. Ela gritou comigo e disse que joguei fora uma herança de família e as memórias da vida dela. Eu fiquei feliz por me livrar do vestido e da pressão, mas me senti mal pela forma como ela ficou”.

“Pedi desculpas e disse que ela deveria ter aceitado o vestido quando tentei devolvê-lo. Ela desligou na minha cara e não fala mais comigo desde então”, finaliza a noiva.

Para os usuários do Reddit, apesar da noiva ter feito algo errado, a mãe também agiu de forma intrusiva ao forçá-la a usar o vestido.

“Você não estava errada em não querer usar a peça, mesmo que ela tenha te dado o vestido. Ao mesmo tempo, você deveria ter avisado que iria vender o vestido para que ela tivesse a chance de recuperar a peça”, comentou uma pessoa.

“Ela não deveria ter te forçado a usar o vestido, ela ultrapassou seus limites ao tentar te forçar”, finalizou outra.