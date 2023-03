Mulher é proibida pelo marido de amamentar em público

A atitude de um pai está provocando um grande debate na internet. Alegando “não ser uma ação segura”, o homem está tentando proibir sua esposa de amamentar a filha do casal em público.

Conforme o relato compartilhado pelo The Mirror, o caso foi compartilhado pela mãe da criança em um tópico do Reddit, onde ela pede por ajuda e relata estar ficando “irritada e impaciente” com as atitudes do marido diante da amamentação.

“Eu estou ficando extremamente irritada! No começo eu não me sentia confortável em fazer isso, mas se não estiver na frente de muitas pessoas e conseguir cobrir ou obstruir a visão do meu seio, não vejo problemas”, conta a mãe.

“Mas sempre que tento alimentar meu bebê, ele me pede para eu não fazer isso e pega nossa filha no colo! Mesmo quando ela está irritada, chorando e claramente quer mamar para se alimentar ou se acalmar, ele ainda fica insistindo para eu não amamentá-la”.

Ela está irritada com a atitude do marido

Segundo a mãe, que prefere alimentar a filha “livremente e sem cobertores”, o pai da criança afirma que a amamentação em público não é um ato seguro para a mãe e para o bebê. Apesar disso, ela argumentou novamente com ele.

“Falei de novo com ele sobre isso e ele insiste em dizer que amamentar em táxis e espaços públicos não é seguro sem que eu use um cobertor para cobrir meu seio e o rosto da nossa filha. Ele até mesmo se ofereceu para comprar um”, conta.

“Depois de ouvir meu lado da história ele se desculpou e disse que no fundo é apenas sua insegurança falando mais alto. Ele disse que devo alimentar nossa filha sempre que ela estiver com fome e afirmou que vai trabalhar para se sentir mais seguro”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela agiu correto em conversar com o homem e explicar que a amamentação é crucial para a criança.

“Ele pode julgar a amamentação quando ele mesmo amamentar uma criança em seu peito”, comentou uma pessoa.

Ironicamente, outra pessoa afirmou: “Adoro quando os pais agem dessa forma e fazem essas demandas sem noção”.