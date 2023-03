Mulher cancela encontro após o companheiro fazer um pedido estranho

Uma mulher foi aconselhada a cancelar um encontro depois de receber um pedido extremamente estranho feito pelo seu pretendente. Por meio de uma mensagem, o homem pediu a ela para enviar uma foto de seus dentes.

Conforme publicado pelo The Mirror, o caso inusitado foi relatado de forma anônima em uma publicação feita no fórum online Mumsnet.

A mulher explica que está conversando com o pretendente há algum tempo, e que como a troca de mensagens evoluiu de maneira “agradável e satisfatória” o casal em potencial decidiu se encontrar pessoalmente pela primeira vez.

No entanto, uma mensagem estranha acabou mudando os rumos da situação. Segundo a mulher, o rapaz enviou uma foto dela para um amigo e foi aconselhado a pedir uma “foto de seus dentes” para provar que ela “é realmente bonita”.

“Eu marquei um encontro com ele para a próxima semana, então ele me enviou uma captura de tela de uma conversa com um amigo onde eles conversavam sobre mim, o que está me fazendo repensar a situação”, conta.

Ela ficou horrorizada

Segundo a jovem, o diálogo da imagem era algo inesperado e a fez sentir como “se tivesse sua privacidade exposta”.

“Ele mandou uma foto minha para o amigo e disse: ‘Essa é a mulher linda que vai sair comigo na próxima semana’, ao que o amigo respondeu que eu não sou bonita e pediu a ele uma foto minha sem filtro. Ele usou a foto que eu coloquei nas minhas redes sociais, e ela não tem um filtro aplicado. O amigo então pediu a ele para enviar uma foto dos meus dentes!”.

“Isso me mostrou que ele definitivamente não tem filtros e limites! Minha privacidade foi completamente desconsiderada. Sei que não estou sendo exagerada ao cancelar o encontro, mas eu agi errado em me sentir constrangida e cancela?”, questiona a mulher.

Para os demais usuários do fórum, ela agiu corretamente.

“Bloqueie esse cara e corra! Ele está agindo de forma exagerada”, comentou uma pessoa.

“Isso é horrível! Não acredito que ele fez isso e ainda te mandou uma mensagem! Cancele o encontro e bloqueie ele imediatamente”, finalizou outra.