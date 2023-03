Mãe se irrita com a cunhada ao descobrir diversas fotos do filho na internet

Representação Image by Scott Webb for rawpixel.com

Uma mãe ficou completamente revoltada depois de descobrir diversas fotos do filho publicadas na internet sem sua autorização. Ao que tudo indica, a tia da criança se sentiu no direito de fazer as publicações sem pedir permissão aos pais do menino.

Conforme publicado pela mulher no Reddit, e compartilhado pelo The Mirror, o relacionamento entre as duas mulheres nunca foi “tranquilo” já que ela nunca se sentiu confortável na presença da cunhada, considerada uma pessoa “invasiva”.

Apesar disso, elas conseguiam manter a situação em um nível razoável, o que fez com que a mulher recebesse algumas imagens mostrando seu sobrinho.

“Eu e meu marido enviamos umas fotos estranhas para ela, a maioria são fotos pessoais porque meu corpo ou itens da nossa intimidade estão presentes nelas. Entre as imagens, 10 ou 15 eram somente do meu filho e eu fiquei chocada por ela ter publicado essas imagens”.

“Uma das fotos foi tirada na minha cama quando meu bebê começou a sorris, acho que foi a terceira vez que ele fez isso, então tiramos a foto e enviamos a ela”, conta a mãe.

Ela publicou as imagens

Se sentindo invadida, a mãe conta que ficou desapontada ao ver a cunhada publicando esta e outras fotos de seu filho. Para ela, a tia estava tornando público momentos que deveriam ser valorizados e mantidos entre os familiares.

“Foi invasivo e estranho ver essa foto sendo publicada apenas para conseguir curtidas no instagram”, conta a mãe.

“Pareceu assustador e eu sei que isso pode ser apenas animação pela chegada do sobrinho, mas todos os meus amigos e familiares nunca publicaram nada sem me perguntar antes se poderiam fazer isso”.

“Meu marido a questionou sobre as fotos e ela apenas concordou. Acho que o problema foi temporariamente resolvido, mas fico com medo de novos limites serem ultrapassados”, conta a mãe.

Leia também: Mãe tem medo de sofrer ataques após nomear seu filho com um ‘nome de menina’

Para os usuários do Reddit, ela está certa em temer que a cunhada ultrapasse novamente algum limite imposto por eles.

“Nós não publicamos foto das crianças na internet por uma questão de princípios e segurança. Se alguém publicar uma foto do meu filho, eu peço que remova”, comentou uma pessoa.

“Eu pediria a ela para remover as fotos, mesmo que estejam publicadas, com curtidas e comentários. Faça ela entender que não está tudo bem em publicar as imagens do bebê”, finalizou outra.