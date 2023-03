Jovem exige que a irmã convide alguns de seus amigos para o casamento dela

Uma noiva está precisando lidar com as constantes exigências da irmã em relação ao seu casamento. Para ela, a irmã deve apenas aceitar suas determinações já que não é a noiva da ocasião.

Sem se identificar, a noiva levou seu caso ao Reddit e teve o relato compartilhado pelo The Mirror após receber o conselho de diversas pessoas.

“Minha irmã é uma das minhas madrinhas e estará sentada junto de toda a família durante a celebração. Ela e os demais familiares foram acomodados na mesa principal”.

“Como estamos nos casando em um local que tem limites rígidos quanto a convidados, nós criamos algumas regras para garantir que nossos amigos e familiares estejam presentes e que o limite seja respeitado. Queremos somente pessoas que fazem parte da nossa vida e que nos apoiam em nosso relacionamento”, conta a noiva.

Apesar de saber disso, a irmã da noiva não se mostrou feliz com o fato de que a restrição de convidados se aplica para alguns de seus amigos próximos.

Ela não vai ceder

Mesmo sabendo da determinação da noiva, a jovem continuou insistindo para que seus amigos sejam convidados, e comemora toda vez que alguém afirma que não poderá comparecer ao casamento. Ela alega que quanto mais pessoas cancelarem, mais espaços para seus amigos vão ficar abertos.

“Eu disse que não quero estranhos no meu casamento e mencionei que ela já estaria acompanhada de nossos pais, da nossa outra irmã e do seu namorado”, conta.

“Ela disse que não estou sendo justa com ela e que, por ser seis anos mais nova, ela e o namorado vão ficar ‘deslocados’ durante a festa por não ter nenhum convidado com idade próxima a deles”.

“Minha mãe está do lado dela e me pediu para considerar a possibilidade dela levar algum amigo, o que ela até mesmo se ofereceu para pagar. Mas não é sobre dinheiro, é sobre não querer estranhos no meu casamento”.

Diferente da mãe e da irmã, diversas pessoas ficaram ao lado da noiva no Reddit.

“É o seu casamento, não o dela. Você escolhe os convidados e convidar os amigos da sua irmã é algo estranho”, comentou uma pessoa.

“Sua irmã está agindo feito uma crianças e precisa aprender a lidar com a frustração! Está na hora dela ser adulta e aprender a interagir com outros adultos”, finalizou outra.