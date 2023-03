Homem se recusa a comparecer ao chá revelação da irmã após marido gay não receber convite: ‘Não apoiamos’

Um homem de 30 anos decidiu compartilhar um relato no Reddit, no qual explica a razão de sua ausência no chá revelação da irmã, de 28 anos, que está grávida. De acordo com ele, sua família ficou alvoroçada e o acusou de ser egoísta, mas ele resistiu.

“Me casei há 6 meses e minha irmã e o marido dela se recusaram a ir ao meu casamento porque era um casamento gay, no qual me casei com meu parceiro de dez anos, que por acaso também é homem”, iniciou o relato.

“Além disso, ela e o marido comentaram no passado que, quando tiverem filhos, não permitirão que eles fiquem perto de mim, meu parceiro e de quaisquer futuros filhos que possamos ter, pois não querem que seus filhos pensem que meu estilo de vida é ruim. OK”, continuou o desabafo, por meio do usuário u/Sylvari-throwaway na plataforma.

Recusa do convite

De acordo com o homem, ele recebeu um convite recente de sua irmã, que está grávida, para o chá revelação da criança.

“Eu respondi: ‘Obrigado pelo convite, se você me quiser lá, meu marido e eu ficaremos felizes em atender e receber nossa nova sobrinha ou sobrinho de braços abertos, mas se você não nos quiser lá, então eu não vou sozinho’”, retrucou.

“Recebi isso como resposta: ‘Nós amamos você e queremos você lá, mas seu marido não é bem-vindo, pois não apoiamos seu estilo de vida’”, escreveu o homem na plataforma.

Após o chá revelação ter acontecido sem sua presença, o homem percebeu que havia 43 chamadas perdidas e 129 mensagens de texto, o chamando de idiota, egoísta e mesquinho. Isso aconteceu por sua ausência no evento.

