Homem descobre que a namorada tem uma filha e toma decisão inesperada

Um homem ficou completamente perplexo ao descobrir que sua companheira estava escondendo um segredo dele. Afirmando estar decepcionado com a mentira, ele diz não conseguir entender como ela foi capaz de esconder que tem uma filha de 12 anos.

Preocupado, o homem buscou por apoio no Reddit onde contou sua história e teve o relato compartilhado pelo The Mirror. Sem se identificar, ele explica que o relacionamento dos dois estava firme e já durava cinco meses quando ele descobriu que a companheira tem uma filha.

“Nós namoramos há 5 meses e nos conhecemos pela internet. Incialmente tudo correu bem, menos uma coisa. Nós temos um acordo em que ele planeja nossos encontros e eu pago por eles”.

“Como passo a maior parte do tempo trabalhando, contar com ela planejando nossos encontros e organizando nossas agendas é algo bom. Eu também tenho um salário bem maior do que o dela então não vejo sentido em ela ter que pagar por tudo”.

“Mesmo sabendo dessas coisas, ela disse que um dia ainda quer pagar por um dos nossos encontros pois se sente mal com todos os gastos ficarem por minha conta”, explica o homem.

Segundo o homem, ele chegou a dizer para a companheira que não se importava com isso, mas ainda assim precisou lidar com a namorada sentindo-se culpada por não contribuir financeiramente com o relacionamento do casal. Para ele, apesar da companheira ter um bom emprego, ela poderia estar envergonhada por não conseguir fazer um “bom manejo” do dinheiro.

Ele se chocou ao saber a verdade

No entanto, o homem se surpreendeu ao descobrir o real motivo da namorada estar com diversos problemas financeiros.

“No aniversário dela decidimos ir em um restaurante que ela queria conhecer, mas não ia por ser caro. Eu reservei para a data especial e fomos. Estávamos jantando quando uma amiga dela chegou no restaurante por coincidência e foi dar um oi. A amiga então perguntou sobre a filha dela e eu achei que era alguma piada, mas depois vi que realmente era sério. Ela tinha uma filha e eu não tinha ideia disso”.

“Quando a amiga dela foi embora eu perguntei se era verdade e porque ela não tinha me contado antes. Ela disse que não precisava me dar todos os detalhes da sua vida e eu congelei. Não sabia o que dizer e estava em uma situação tão confusa. Ela pediu para ir ao banheiro e eu fiquei realmente irritado quando parei para pensar sobre isso”.

“Para evitar fazer uma cena eu levantei e saí, deixando a conta e a volta para casa por conta dela. Eu esperava receber um monte de mensagens raivosas, mas recebi apenas uma mensagem dela contando toda a história e explicando tudo. Eu não tinha sentido culpa, mas agora que a raiva passou eu percebi que ela realmente está passando por uma situação complicada”, finaliza o homem.

Para os usuários do Reddit, ele deve repensar seu relacionamento e colocar um ponto final.

“Devolva o dinheiro para ela e termine tudo. Ela escondeu de você o fato de que é mãe e estava te usando”, comentou uma pessoa.

“O fato de você estar preocupado com o fato dela gasto com a conta mostra que você é um cara legal. Espero que você consiga seguir em frente. Ela arruinou um relacionamento bom por não conseguir ser honesta”, finalizou outra.