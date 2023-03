Conto de fadas: Mulher ajudou homem após acidente sem saber que era um ‘príncipe’

Karim Nader Abu Naba’a sofreu um acidente de avião e sobreviveu graças a uma jovem. Após sua recuperação, ela queria surpreendê-la

Em 17 de fevereiro, o bem-sucedido empresário árabe-americano Karim Nader Abu Naba’a, mais conhecido como “Príncipe Karim”, sofreu um acidente de avião a bordo de seu helicóptero em Soledad, na Colômbia.

“O golpe foi forte, mas fomos conscientes, com a força dos braços e a adrenalina me arrastei, saímos todos, graças a Deus teve gente que foi ver e me carregou, literalmente uns 15 segundos depois o helicóptero explodiu”, concluiu.

Embora nenhum dos quatro ocupantes do helicóptero tenha morrido, Nader publicou imagens que mostram os graves ferimentos que sofreu no acidente, motivo pelo qual teve que ser internado em um hospital.

Ele compartilhou em suas redes as intervenções cirúrgicas pelas quais passou na coluna e no pé e seu longo processo de recuperação. Mas o que chamou mais sua atenção foi uma jovem de Barranquilla, identificada como Franchesca Lizardo, que ficou ao seu lado e cuidou dele por 24h seguidas após o acidente, sem saber quem ele era.

Em agradecimento pelo cuidado abnegado da jovem, ele resolveu comprar para a moça um luxuoso carro e a reação da moça ao receber o presente foi filmada.

Por fim, ele postou : “O mais importante desse acidente é que descobri quem são meus amigos. Ela me ajudou por 24 horas em Barranquilla e este é seu primeiro presente. O seguro é bem mais caro que isso, aproveite seu carro. Eu te amo muito, bom trabalho, mais coisas estão por vir. Vou doar casas, escolas e outras coisas”, disse o “príncipe”.

Nader processou a empresa que alugou o helicóptero e disse que o dinheiro ganho na ação será usado para construir uma escola ou um complexo esportivo no local do acidente. (Com Sagrosso)