Chuva de vermes? O que foi o estranho fenômeno ocorrido na China; veja vídeo

Um estranho fenômeno captado por vídeos que viralizaram nas redes sociais virou tema de discussão nas redes, por supostamente mostraram vermes que teriam caído do céu depois de uma forte chuva que caiu em alguns locais da China.

Nas imagens, é possível ver os carros cobertos de pequenos objetos alongados e as pessoas caminhando também espantadas com o fenômeno. De acordo com a mídia local, as pessoas tiveram que caminhar com guarda-chuvas para também não ficarem impregnadas pelos pequenos objetos (ou vermes).

As autoridades chinesas não se manifestaram sobre o estranho fenômeno, mas nas redes começam a surgir teorias alternativas para explicar o caso. Uma das explicações é que não se tratam de vermes, mas de flores de choupo, que tem um formato bastante semelhante a uma lagarta e são comuns na região. A forte chuva teria arrastado as flores pelo vento e elas caíram sobre o local aos milhares.

A outra aceita que são realmente vermes e tentam explicá-la pelo fenômeno chamado de “Lua cheia de vermes”. Na lua cheia, muitos parasitas saem de suas tocas no solo para copular e desovar, e teriam sido pegos pelo forte temporal que caiu na região e os fortes ventos os lançaram sobre os automóveis.

Ocorre que o fenômeno está mais no campo da crendice popular do que do conhecimento científico e não há qualquer evidência para suportar essa teoria, tida como a mais fantasiosa de todas.

E, claro, sempre há um maluco religioso nas redes sociais que dizem que esse é mais um sinal de que o apocalipse está chegando e que devemos nos preparar para novos eventos ainda mais surreais.

Na falta de uma explicação científica, qualquer teoria da conspiração prospera nas redes, mas não é a primeira vez que coisas estranhas caem do céu, como chuva de peixes e insetos, e geralmente a explicação está mais ligada a um fenômeno climático do que de outro mundo.