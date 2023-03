‘Borg drink’: Nova moda do TikTok leva dezenas de estudantes ao hospital nos EUA

Uma nova tendência apresentada no TikTok, chamada de “borgs drink” foi a responsável por dezenas de estudantes acabarem no hospital em uma festa na Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, segundo notícia do New York Post.

A tendência destrutiva é popular na rede social entre universitários. Os borgs são galões de plástico cheios com uma mistura de álcool, eletrólitos, aromatizante e água, o que teoricamente diluiria o álcool e reduziria a ressaca dos alunos. A ideia do ‘borg’ seria manter você hidratado quando bebe demais, mas o tamanho dos recipientes usados é um convite para que as pessoas bebam muito mais do que deveriam.

Na festa da universidade, os alunos participavam da celebração anual do Dia de São Patrício. Vários vídeos da festa foram compartilhados mostrando alunos bebendo quantidades imensas de bebida. Foram tantos estudantes que passaram mal que foram necessárias vinte e oito ambulâncias para atender as chamadas, obrigando a administração da cidade a pedir reforço das cidades vizinhas.

Embora tenham sido muitos casos de bebedeira, não houve nenhum caso de morte. Duas pessoas foram presas por consumo de álcool por menores e a universidade disse que tomará providências para que isso não se repita, entre elas um programa de educação sobre os riscos do consumo exagerado de álcool.

Apelidos

Os enormes galões de bebidas, além de estarem cheios, ganham apelidos, como “Soulja Borg”, “Justin Borgber” e “Certified Lover Borg”. Veja o vídeo abaixo onde os alunos da festa nomeiam seus respectivos borgs com toda criatividade que a mãe natureza concedeu:

De acordo com uma funcionária do Abrons Student Health Center, da Universidade da Carolina do Norte, algumas receitas de borg exigem que um quinto do galão seja preenchido com álcool, o que equivaleria a beber 16 drinques.