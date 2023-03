Avó se recusa a chamar o neto pelo nome e mãe afirma: ‘Vai ter que superar’

Uma mãe está passando por problemas envolvendo o nome de seu filho. Ao que tudo indica, seu bebê recebeu o mesmo nome que um parente distante que é odiado por sua mãe.

Irritada, a avó se recusa a chamar o menino pelo nome e passou a irritar sua filha e o marido com esse comportamento.

Diante da situação, a mulher decidiu contar sua história no Reddit, onde pediu dicas sobre como lidar com sua mãe e com a aversão dela ao nome do neto.

Conforme o The Mirror, o caso foi relatado de forma anônima: “Meu filho recebeu o nome de Leon e, na minha opinião, o motivo pelo qual minha mãe se recusa a chamá-lo pelo nome é absurdo. Ao que tudo indica, ela tem um primo chamado Leon que agiu de forma ‘irresponsável e inaceitável’ com a família”.

Ela pediu para a mãe superar

Com isso, a avó da criança se recusa a chamar o neto pelo nome, o que está gerando uma grande confusão com os pais do bebê.

“Eu disse a ela para superar essa situação depois que ela propôs uma alteração no nome do meu filho. Ela agora ficou completamente magoada comigo e acha que precisa e tem direito de opinar sobre o nome do neto”.

Para os usuários do Reddit, a avó definitivamente não tem o direito de opinar sobre o nome do neto.

“Sua mãe está fora de controle! Não a deixe escolher o nome do seu filho. É ridículo se recusar a usar o nome dele por ter uma associação negativa com uma pessoa que sequer convive com vocês”, comentou uma pessoa.

“Eu entendo os motivos dela estar aborrecida, e pode ser que você nunca soube sobre ele por ele ter feito algo realmente horrível. Este pode ser o motivo pelo qual sua mãe não quer ter nenhuma relação com o nome”, comentou outra.