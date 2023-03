Vídeo que mostra pescadores confrontando anaconda enorme se torna viral

As “anacondas” são conhecidas no mundo todo por seu grande porte e podem chegar a ter até 9 metros. No Brasil, elas também são chamadas de “sucuris” e são encontradas tanto no solo e árvores, como também dos rios e banhados, pois são animais semiaquáticos.

Recentemente, um vídeo famoso que mostra essa cobra impressionante de perto voltou a se tornar viral nas redes sociais.

Nas imagens, é possível como turistas que pescavam confrontam uma anaconda de pelo menos cinco metros no rio Santa Maria, no Mato Grosso do Sul

Confira a gravação trouxe consequências para os envolvidos:

De acordo com o Daily Mail, as pessoas que aparecem nas imagens foram investigadas e multadas pela polícia ambiental.

O artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais, aponta que matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, é crime.

Na época em que o vídeo foi gravado, em 2014, o advogado dos acusados comunicou que nenhum crime foi cometido: “Eles queriam mostrar como é a natureza, como o animal se comporta – mas não tinham malícia. Houve culpa, sim, negligência e imprudência, mas não intenção”, declarou.

No entanto, é possível ver em versões mais completas como eles perseguem o animal de forma histérica e o manipulam.

Apesar de não ser venenosa, a sucuri possui um bote potente e acidentes graves podem acontecer se ela se sentir ameaçada. Lembrando que essas cobras são carnívoras e se alimentam principalmente de peixes e aves, mas também de e mamíferos de pequeno à médio porte, como porcos-do-mato e capivaras.

