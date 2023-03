Mulher é chamada de egoísta por não cancelar as férias para o casamento da irmã

Uma mulher foi extremamente criticada depois de se recusar a cancelar suas férias para poder participar do casamento de sua irmã, agendado de última hora.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher foi ao Reddit para desabafar sobre a situação e pedir a opinião de outras pessoas.

“Minha irmã e seu noivo planejam se casar em algumas semanas. Isso é ótimo já que ele a faz feliz. Eles nos surpreenderam com o casamento há 1 mês atrás, e não querem uma festa grande, então terão um casamento pequeno para apenas 40 pessoas”, conta.

“Como eu tenho férias em algumas semanas eu estou planejando uma viajar há mais de 1 anos e vai acabar coincidindo com o casamento da minha irmã. Eu disse que não poderia comparecer e ela não aceitou bem quando soube que eu não iria por estar de férias naquela semana”.

Ela foi criticada

Magoada com a situação, a mulher conta que foi criticada por sua irmã.

“Ela acha que estou priorizando as minhas férias e decidiu envolver nossos pais. Então eu disse que se ela pagasse pelas coisas que já paguei e não poderei fazer para ir ao casamento, eu cancelaria”.

“Meus pais ficaram ao meu lado e disseram que iam usar parte do dinheiro que iam dar para ela gastar com o casamento, para pagar estes custos. Minha irmã não gostou e disse que era ridículo da minha parte acerta esse dinheiro. Eu então me recusei a mudar meus planos de férias”.

Para os usuários da plataforma, ela não está errada em tomar essa atitude.

“Ela está fazendo diversas exigências para algo que não deveria ser uma grande produção”, comentou uma pessoa.

“Um casamento de última hora é inconveniente e você não pode esperar que todos estejam livres em cima da hora, da mesma forma que você não pode esperar que todos estejam livres”, comentou outra.

“Se sua presença é importante para ela, então ela deveria ter conversado com você antes de marcar a data”, finalizou uma terceira.