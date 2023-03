Mulher descobre sobre o casamento da amiga ao assistir a ‘transmissão ao vivo’

Uma jovem ficou extremamente irritada ao descobrir que sua amiga decidiu se casar sem sua presença, mesmo ela sendo uma das madrinhas convidadas para a ocasião. A descoberta foi feita depois que ela localizou uma transmissão ao vivo da celebração do casamento.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher contou seu caso por meio de uma publicação no Reddit. Sem se identificar, ela explica que descobriu sobre a celebração ao receber uma notificação de transmissão ao vivo feita pela família do noivo.

“Então, eu deveria ser uma das madrinhas no casamento da minha amiga. Conheço ela e a família há 10 anos e quando eu estava no ensino médio a família dela ‘me adotou’”.

“Ela começou a planejar o casamento em março do ano passado e ela ia se casar em outubro desse ano. Então eu fui ajudando com a decoração, o vestido e tudo mais. Quando foi no final do ano passado eu precisei arrumar um segundo emprego e acabei precisando diminuir o ritmo”.

“Planejamos a despedida de solteira para este verão e pensamos em surpreendê-la com uma viagem especial em homenagem ao pai dela, que faleceu cinco anos atrás”, conta.

Ela foi surpreendida

Seguindo com seu relato, a mulher conta que foi surpreendida no último mês quando recebeu uma notificação da irmã de sua amiga publicando algo sobre o casamento.

“Ela publicou um vídeo deles se preparando para o casamento e os parabenizou pela união. Eu Fiquei confusa e pensei que tinha perdido alguma coisa. Revisei as mensagens e não encontrei nada sobre uma mudança de datas. Depois de um tempo a mãe do noivo publicou uma transmissão ao vivo do casamento”.

“Eu assisti achando que era uma pequena cerimônia íntima, mas na verdade era o evento oficial repleto de pessoas. Fiquei desolada porque eles seguiram em frente sem mim”.

Para os usuários do Reddit, a situação realmente era complicada.

“Não existe o que pode ser feito e não tem como ficar bem. Você foi dispensada do dia mais importante da vida dela sem nenhuma explicação”, comentou uma pessoa.

“Isso é estranho, não acho um exagero da sua parte. Acho que você deve descobrir o que aconteceu e depois ignorar”, comentou outra.

“Você realmente era uma madrinha e foi convidada para o casamento? Parece que a forma como vocês pensam uma sobre a outra é bem diferente”, finalizou outra.