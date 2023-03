Morador se irrita com pombos: ‘Meu carro está coberto de caca’

Uma mulher enfurecida afirma estar precisando lidar com uma situação desconfortável por conta dos seus vizinhos. Segundo ela, os moradores da casa ao lado insistem em alimentar os pombos com diversos restos de pão e alimentos.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher foi ao Mumsnet para desabafar e pedir orientações sobre como lidar com os pássaros.

Segundo ela, a vizinha em questão já foi orientada a não alimentar os pássaros, mas insiste em dar diversos pedaços de pão para os animais. Por conta disso, os pássaros causam uma grande bagunça com barulhos e sujeiras logo nas primeiras horas da manhã.

“Como está clareando mais cedo, os pombos e gaivotas chegam por volta das 6:30 da manhã e ficam fazendo barulho até receberem os pães”.

“Eu sou acordada diariamente com o barulho deles batendo as asas e pousando em cima do meu telhado”.

Ela não entende a atitude da vizinha

Seguindo com seu relato, a mulher explica que não “vê sentido” nas atitudes da vizinha, já que ela apenas “joga o pão no quintal” e “deixa os pássaros se divertirem com a comida”.

“Ela não os vê brigando pelo pão e depois espalhando suas fezes por todo o lado. Tem cocô de pássaro em todo o meu carro, no meu telhado e nas minhas janelas”, explica.

“Eu já pedi a ela para não fazer isso, mas ela se recusa a parar e continua fazendo a mesma coisa todos os dias. Não sei mais o que fazer, já tentei falar com o conselho do meu bairro e eles me disseram para resolver isso sozinha”.

Para os usuários da plataforma, ela deve buscar alternativas de lidar com isso que, infelizmente, é um problema comum na região.

“Eu entendo sua situação, meu vizinho gosta de alimentar as raposas”, comentou uma pessoa.

“É irritante ainda mais pelo horário que ela faz isso!”, comentou outra.

“Tive um problema semelhante com um vizinho, ele alimentava alguns ratos e pombos que apareciam pela vizinhança”, finalizou uma terceira.