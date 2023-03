Mãe se incomoda após os sogros agirem de ‘forma possessiva’ com seu bebê

Uma mãe decidiu desabafar no Reddit depois de ser criticada pelos sogros em relação aos cuidados com seu filho. Segundo relato, feito de forma anônima, eles estão “agindo de forma extremamente possessiva” em relação ao neto.

Sem se identificar, a mãe conta que os sogros têm o costume de fazer uma série de reclamações sobre o contato com o neto, questionando qualquer limite imposto por ela e pelo companheiro.

“Não é porque eles são os avós que podem fazer o que querem com o bebê. Mas eles parecem pensar que por serem os pais do meu marido têm direito sobre a criação do neto”.

“Diversas pessoas da minha família vêm visitar nossa casa e nosso filho e é sempre uma visita agradável. Quando é com meus sogros eu sempre me sinto ameaçada e precisando provar que realmente sou uma boa mãe para o meu bebê”, conta a mulher.

A situação era diferente

Segundo seu relato, a mulher explica que a situação com os sogros chegou a ser bem diferente, mas mudou com a chegada do filho do casal.

“Meu marido é filho único, então sempre fomos próximos deles. Eu sempre me senti confortável perto deles, mas desde que nosso filho chegou eu não consigo ficar no mesmo lugar que meus sogros por muito tempo”.

“Eles são difíceis de lidar! Minha sogra é uma pessoa doce, mas tem alguns problemas com suas habilidades sociais. Ela tem uma necessidade obsessiva em estar sempre certa e suas atitudes claramente incomodam meu bebê. Eu estou errada em me sentir mal com essa situação?”, questiona a mãe.

Leia também: Exigência de noiva para casamento causa confusão com o noivo

Para os usuários do Reddit, ela precisa conversar com o marido o quanto antes para impor limites ainda mais claros.

“Você precisa falar sobre isso abertamente com todos os envolvidos. Diga como é esperado que eles se comportem enquanto avós e deixe claro que eles não serão bem-vindos caso ultrapassem os limites. Seja firme com eles”, comentou uma pessoa.

“Lamento que você esteja passando por isso. Tanto meus pais quanto meus sogros agiram completamente diferente do que você relata após a chegada do meu bebê”, comentou outra.