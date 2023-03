Homem se recusa a dividir as despesas médicas após a esposa dar à luz

Um homem foi duramente criticado após se recusar a pagar qualquer valor relacionado com as despesas médicas de sua esposa após ela dar à luz. Para ele, a mulher é quem deve ser responsabilizada em relação aos gastos médicos envolvendo todos os procedimentos da gestação e parto.

Conforme o The Mirror, a mulher compartilhou seu relato no Reddit onde recebeu o apoio de grande parte da comunidade que leu seu desabafo.

Sem se identificar, ela conta que ficou extremamente magoada quando o marido se recusou a contribuir com as despesas médicas envolvendo a gestação e o parto do filho do casal.

“Durante toda a gravidez eu sonhei com um parto natural, sem interferências medicamentosas e com o mínimo de intervenção médica possível. Isso tudo estava conforme o planejado até que eu atingi a marca de 24 horas em trabalho de parto”.

“Eu acabei pedindo para tomar a anestesia epidural, a qual meu marido inclusive recomendou e incentivou”, conta a mulher.

Ela se surpreendeu ao receber a conta

Seguindo com seu relato, a mulher afirma ter ficado indignada quando o marido se recusou a dividir os gastos envolvendo o parto por considerar os procedimentos de alívio da dor um luxo, alegando que ela foi a responsável por “não aguentar” as dores do parto e precisar “aumentar a conta médica com a medicação e o período de internação”.

“Ele se recusa a dividir a conta e fica me chamando de princesa por esperar que ele pague pelas coisas não previstas inicialmente. É de longe o maior problema no nosso relacionamento, que já dura 14 anos”, conta a mulher.

Leia também: Marido é criticado após exigir que a esposa não compartilhe fotos na internet

“Eu acabei pagando a conta, mas desde então não falo muito com o meu marido pois me senti completamente desrespeitada”.

Para os usuários da plataforma, essa é claramente uma mensagem de que o relacionamento da mulher chegou ao fim.

“Seu marido parece um idiota! O maior problema, no entanto, é um sistema de saúde que faz as pessoas pagarem para terem seus filhos”, comentou uma pessoa.

“Isso me deixa extremamente enojada! Eu teria que deixar uma pessoa que age dessa forma! Você merece coisa bem melhor que ele”, finalizou outra.