Mulher é criticada após se recusar a pagar pela despedida de solteira da cunhada

Uma mulher ficou enfurecida depois de descobrir que a cunhada enviou para ela a conta de sua despedida de solteira. Apesar dela e do marido, irmão da noiva, estarem bem financeiramente, ela não concordou em arcar com todos os gastos da festa.

Segundo o The Mirror, o caso foi publicado pela mulher no Reddit, onde viralizou e conquistou diversos comentários sobre o ocorrido.

Sem se identificar, a mulher conta que a cunhada está prestes a se casar e queria comemorar sua despedida de solteira com um jantar em um restaurante chique.

Tudo corria bem até que, no momento de pagar a conta, o valor foi direcionado a ela seguido de um pedido da cunhada e dos sogros que afirmaram se tratar de “um presente de casamento”.

“No final do jantar pedimos a conta e o garçom veio direto até mim e entregou o papel”, conta a mulher.

Ela se recusou a assumir a conta

Perplexa com a atitude da cunhada, a mulher conta que não acreditou quando a cunhada justificou seu pedido na frente de todos os convidados.

“Fiquei sentada lá, confusa, e voltei a mim quando ouvi minha cunhada dizer que ela e os pais achavam que eu e o irmão dela poderíamos pagar a conta como um presente de casamento por não estarmos contribuindo financeiramente com a celebração. Eu fiquei chocada! Depois perguntei a ela se ela não tinha pensado em me pedir antes de me colocar nessa situação desconfortável”.

Segundo a mulher, a cunhada seguiu justificando sua atitude na frente dos outros convidados, dizendo que “ela e o irmão são ricos e podem pagar pela conta sem que isso seja um problema”.

“Eu disse a ela: ‘desculpe, mas não sou seus pais e não tenho obrigação de te dar o meu dinheiro’. Ela me chamou de egoísta, eu a chamei de mimada, paguei a minha parte da conta e fui embora”.

Desde o jantar os membros da família passaram a exigir que ela peça desculpas para a cunhada, algo que ela se recusa a fazer. Para os usuários do Reddit, ela está com todo o direito de seguir dessa forma.

“Não se desculpe! Não importa o quanto dinheiro você tenha, não peça desculpas”, comentou uma pessoa.

“Eu teria pagado e depois teria remoído a situação. Queria conseguir agir como você”, comentou outra.

“Ela definitivamente queria te colocar em uma saia justa!”, finalizou uma terceira.