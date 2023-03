Sequência impressiona ao mostrar equilíbrio de onça-pintada em cima de árvore no Pantanal

Uma nova sequência impressiona ao mostrar o equilíbrio de uma onça-pintada, em cima de uma árvore, no Pantanal.

O momento foi compartilhado no Instagram pelo fotográfo especializado Edir Alves.

No registro, é possível ver o maior felino das Américas mostrando um verdadeiro equilíbrio.

“Elas não tem o hábito de levar as presas para o topo das árvores e é raro presenciar sobre elas, pelo menos onde trabalhei e trabalho atualmente.Acredito que façam isso muito mais do que imaginemos porém não se vê cenas assim todos os dias.Foi mágico ver tamanha habilidade do maior felino das Américas se movendo de um lado para o outro sobre os galhos”, comentou.

A postagem se tornou viral e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados. Confira sequência:

Vídeo capta momento em que ariranhas põem onça-pintada ‘para correr’ no Pantanal

Em outro registro impressionante, um vídeo captou o momento em que ariranhas põem uma onça-pintada ‘para correr’ na mesma região.

O registro, feito próximo do Parque Estadual Encontro das Águas, foi compartilhado no Instagram por @ailton_lara.

“Na época da seca no Pantanal muitos animais se concentram ao longo de rios, baias e lagoas. Por conta da grande biodiversidade de espécies de animais, a atenção fica redobrada pelos mais vulneráveis neste cenário de grande importância ecológica, sendo que um depende do outro para manter o ecossistema equilibrado”.

“Esse vídeo foi feito enquanto eu e alguns turistas estrangeiros navegávamos pelo Rio São Lourenço, próximo ao Parque Estadual Encontro das Águas, no Pantanal Mato-grossense, região do Porto Jofre”, detalhou na postagem. Confira vídeo:

