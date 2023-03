Mulher tenta evitar que marido vá ao funeral da noiva do meio-irmão e este é o real motivo

Uma mulher publicou um relato no Reddit, afirmando ter tentado evitar que seu marido fosse ao funeral da noiva de seu meio-irmão. Grávida de 36 semanas, ela explicou o verdadeiro motivo do pedido para ficar em casa. Como consequência da divergência sobre os próximos passos, o casal acabou se desentendendo.

“Tenho 30 anos, estou grávida de 36 semanas. Tem sido uma gravidez boa até agora, mas uma coisa que não suporto é viajar (me deixa enjoada), e voar é um grande não desde o quão longe estou”, escreveu no início do relato, por meio da conta descartável u/Throwawayaita601.

“A noiva do meio-irmão do meu marido, 32 anos, faleceu e o funeral é na próxima semana. É em outro estado e ele teria que voar para fora. Como mencionei, voar é algo que não posso fazer fisicamente, então infelizmente não poderei ir”, continuou o texto.

Desacordo e desentendimento do casal

Segundo o relato da mulher, seu marido optou por ir sozinho ao funeral. Contudo, a esposa revelou ter desejado que ele ficasse em casa, caso alguma coisa acontecesse em relação à sua gravidez, até mesmo por precaução ou apoio.

“Na próxima semana, quando acontecer o funeral, ele ficará lá mais uma semana com o meio-irmão. Meu marido disse que precisa estar lá para ele”, relatou a mulher.

O texto no Reddit diz que a mulher chegou até sugerir uma chamada de vídeo entre seu marido e o meio-irmão, para estar ao seu lado virtualmente.

“Mas ele disse que precisava estar lá e eu não o apoiei. Nós discutimos sobre isso e ele está chateado comigo desde então, mas não sei se realmente não estou apoiando meu marido”, finalizou o relato na plataforma.