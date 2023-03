Sogra é proibida de ir à casa da nora, que afirma ter bons motivos para isso

Uma mulher foi até o Reddit para desabafar sobre as atitudes de sua sogra. Em um relato anônimo ela detalha os motivos pelos quais proibiu a mãe do companheiro de entrar em sua casa.

Segundo a mulher, os pais de seu companheiro estão proibidos de entrar em sua casa há 1 ano, quando uma grande briga aconteceu no local envolvendo ela e as irmãs do homem. Com isso, a decisão de proibir a entrada delas no local partiu do homem, que também decidiu que o contato delas com a neta e com ele aconteceria somente na casa de seus pais, e sem a presença de sua esposa.

“Eu não gosto disso, mas também não posso impedir meu marido de levar a nossa filha até lá. No entanto, hoje minha sogra ligou questionando o motivo da nossa filha passar mais tempo com a minha mãe do que com ela, e brigando por não poder entrar em nossa casa”.

“Meu marido conversou com ela, com suas irmãs e descobriu que todas se sentem desconfortáveis por não poderem entrar em nossa casa. Por mais que ele esteja ao meu lado e reconheça que não devo receber pessoas que me deixem desconfortável, ele afirmou estar sentindo falta da família vir a nossa casa”.

Ela foi contra

Seguindo com seu relato, a mulher afirma acreditar que as “táticas de manipulação” da sogra estão funcionando.

“Meu marido nunca expressou ter qualquer problema com essa decisão, mas ele agora decidiu reunir todos novamente só que eu não quero isso! Estou cansada de sempre ser a errada da situação e ter que lidar com a mãe dele brincando de ‘mamãe e filhinha’ com a minha filha. Ela tem uma estranha obsessão de ficar sozinha com ela e fica criticando nossas decisões como pais”.

“Minha filha precisa de uma mãe sã e eu estou feliz e calma com as coisas como estão hoje. Estou bem em não ter contato com elas, mas não entendo o motivo da reivindicação 1 ano depois”, conta.

Para os usuários do Reddit, ela deve seguir firme em sua decisão.

“Eu direita que você não precisa aceitar isso. Ele ainda pode levar sua filha na casa dela, no parque e tudo o mais, mas na sua casa é seu direito ficar segura”, comentou uma pessoa.

“A casa é sua e você tem direito de se sentir confortável nela. Se seu marido não tem coragem de respeitar isso e entender que o que elas fizeram com você foi ruim, então ele não te merece”, comentou outra.