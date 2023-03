Nome de cachorro leva família a ter ataque de risos: ‘é inacreditável’

Um homem revelou que teve um ataque de risos após descobrir o nome do cachorro de sua prima. Ao que tudo indica, a mulher de 45 anos tem uma “grande afinidade” por nomes com grafias diferenciadas.

Sem se identificar o homem levou o caso ao Reddit e teve seu relato compartilhado pelo The Mirror. Seguhdo ele, a prima sempre teve uma afinidade por grafias diferenciadas para nomes, tanto que seus filhos receberam os nomes de Stefanee, Mykaighlah e Khai-leigh.

Por este motivo, quando soube que a prima adotou um cachorro ele já esperava que o animal recebesse um nome diferenciado. “Ela é um pouco estranha e sempre teve afinidade por grafias complicadas de mais e totalmente fora do comum”.

“Isso não me afeta, então não ligo muito para isso. Nunca disse nada sobre o nome dos filhos dela e sempre fiz o possível para escrever corretamente os nomes nos cartões de aniversário e convites”.

Ela seguiu a mesma linha ao nomear seu cachorro

Segundo o homem, recentemente a prima apresentou seu novo animal de estimação, mas o nome fez todos terem um ataque de risos.

“Ela soltou o nome e disse que se pronuncia Cody ou Kody, mas não é escrito dessa maneira graças ao seu ‘toque especial’. O nome do cachorro é Chode! Eu tenho 42 anos agora, mas já fui adolescente e sei que no nosso pais chode é uma gíria para pênis”, conta o homem.

“Eu apenas disse a ela para procurar o significado do nome em um dicionário informal, mas foi tarde demais porque ela anunciou o nome no Facebook e várias pessoas tiveram um ataque de riso, mas ninguém teve coragem de explicar o motivo”.

“Decidi tentar ajudar e enviei algumas definições para ela, mas ela não gostou e me enviou mensagens desagradáveis me chamando de imaturo. Não achei que fosse algo sério, ela só está com o cachorro há 2 dias! Não sei o que fazer”.

Para os usuários do Reddit, ele deveria apenas esperar que a prima se acalme, além de sugerir grafias alternativas para o nome.

“Ela vai levar o cachorro a veterinários e pet shops! Você a alertou, agora o que ela vai fazer, depende somente dela”, comentou uma pessoa.

“Eu trabalho em um consultório veterinário e estou rindo da simples ideia de chegar na sala de espera e chamar um animal por este nome”, comentou outra.

“Tente sugerir grafias como Codee ou Kodee. O ‘h’ não deve estar lá”, finalizou uma terceira.