Mulher decide expor sua irmã ao cunhado e causa alvoroço: ‘nunca pretendi arruinar a vida dela’

Uma mulher de 24 anos testemunhou um episódio no qual foi vítima de traição pela própria irmã e não deixou passar batido. De acordo com ela, em um desabafo no Reddit, tomou uma atitude e expôs o ocorrido para seu cunhado.

“Estou com meu namorado há cinco anos. Eu também tenho uma irmã de 26 anos que é casada. Ok, então de volta à véspera de Ano Novo, minha irmã ficou bêbada e beijou meu namorado, e agarrou sua virilha. Meu namorado se afastou e testemunhei tudo isso. A levei para casa e não falei com ela desde então”, iniciou o relato.

“Nunca pensei em contar ao marido dela, até que ele me mandou uma mensagem”, continuou. Na sequência do relato, houve um esclarecimento ao homem que não agradou nada sua irmã, ao descobrir ter sido exposta pelo ocorrido do último Ano Novo.

Descoberta do ocorrido

Na mensagem do cunhado recebida pela mulher, dizia que ele pagaria as despesas. Ao questionar qual despesa ele se referia, foi “relembrada” sobre sua irmã ter vomitado em todo seu quarto, arruinando sua cama. Contudo, a história era falsa e o cunhado não sabia.

“Eu disse a ele que não era isso, então contei tudo o que aconteceu. Cerca de uma hora depois, minha irmã apareceu na minha casa batendo na minha porta. Falou que o marido saiu com as crianças durante a semana (ela tem dois filhos pequenos) e como eu arruinei a vida dela”, desabafou.

“Falou que eu não deveria ter dito nada, já faz tanto tempo, sobre estar totalmente bêbada e como eu sei que esse não é o verdadeiro caráter dela. Nunca pretendi ‘arruinar a vida dela’, mas ela me fez parecer uma vadia arrogante”, finalizou.