Mulher afirma que os sogros estragaram seu casamento: ‘Não sabem se comportar’

Uma noiva afirmou estar completamente revoltada com a atitude de seus sogros durante o seu casamento. Segundo ela, que desabafou no Reddit, os pais e irmãos de seu marido “não sabem se comportar em público” e destruíram completamente o seu casamento.

Conforme o relato, feito de forma anônima, a noiva conta que desde o princípio estava preocupada em ter um casamento por causa de seus sogros. “Todos os eventos envolvendo eles acabam em brigas e discussões”, conta.

“Meu sogro se casou há um ano com uma 5ª esposa. Ela é de um país que não é ‘bem-visto’ no nosso, algo como Rússia e Ucrânia, e casou com ele só pra poder cruzar a fronteira com mais facilidade”.

“Quando nos casamos, meu sogro confirmou sua presença e a presença da esposa, então reservamos uma cama e uma mesa para eles, mas ela não apareceu. Ficamos nervosos porque não foi uma decisão de última hora comparecer! Meu sogro ficou sentado sozinho e de cara fechada o tempo todo. Quando falava, ele só comentava sobre a esposa”.

Com os cunhados foi ainda pior

Seguindo com seu relato, a noiva conta que a situação foi ainda pior quando seus cunhados foram envolvidos na história.

“Meu cunhado e sua esposa nunca gostaram de mim. A esposa dele até tentou nos separar dizendo coisas sem sentido para o meu marido”.

“No casamento eles ficaram mexendo no celular o tempo todo e até mesmo quando todos foram convidados a dançar, eles se recusaram. Quando a dança terminou, eles foram sozinhos para a pista de dança e começaram a dançar e se beijar”.

“Também fizemos um casamento sem bebida alcóolica pois eu não suporto gente bêbada e meu avô tem graves problemas de alcoolismo. Não sei como, mas meu cunhado e sogro levaram bebida, beberam e deram bebida para o meu avô, que terminou a noite bêbado”, conta a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela realmente precisa se afastar dessas pessoas.

“Lamento que você tenha passado por isso, mas espero que sua vida ao lado do seu marido seja maravilhosa”, comentou uma pessoa.

“A boa notícia é que você não precisa conviver diariamente com eles. Lide somente com a parte da família que te apoia e com pessoas que gostam de você e querem estar com você”, finalizou outra.