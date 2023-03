Marido pede para sair com a ex-amante e a esposa decide terminar o casamento

Uma mulher decidiu terminar seu casamento depois que o marido pediu a ela para sair com a mulher com quem ele teve um caso. Para a esposa, esse foi o ponto final no relacionamento dos dois, que seguiu mesmo após a traição.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher decidiu contar sua história no fórum online Mumsnet, onde contou com o apoio de outras pessoas.

Sem se identificar, ela conta ter descoberto um caso do marido com uma colega de trabalho que costumava ser sua amiga. Como condição para continuar com o casamento, ela exigiu que ele cortasse laços com a mulher, mas agora ele afirma sentir falta da amizade dela. No entanto, ele recentemente pediu a ela para sair com a ex-amante e alguns colegas de trabalho em um happy hour.

“Meu marido e ela tiveram um caso que durou 1 ano. Quando descobri eu fiquei traumatizada, ele ficou magoado, pediu perdão e implorou para continuar ao meu lado”, conta a mulher.

“Ele teve que continuar trabalhando com ela, mas jurou não conversar mais com ela por vê-la somente como uma amiga depois de repensar seu caso”.

Ela pensa em pedir o divórcio

Cansada, a mulher conta que inicialmente continuou ao lado do marido, mas recentemente as coisas mudaram de cenário.

“Eu preciso colocar um ponto final nesse casamento, não preciso? Ele está ultrapassando todos os limites”.

“Mesmo que ele diga a verdade e que a situação seja completamente platônica, o que eu duvido, ela definitivamente estava apaixonada por ele e ele tinha sentimentos por ela. Estou errada em querer que eles não fiquem próximos depois de tudo o que aconteceu?”, questiona a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela deve colocar um ponto final no casamento.

“Mesmo que ele esteja dizendo a verdade, você merece alguém muito melhor do que ele”, comentou uma pessoa.

“Isso é completamente desrespeitoso! Seu casamento infelizmente chegou ao fim”, finalizou outra.