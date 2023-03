Homem afirma que a namorada o ‘envergonhou’ e a larga sozinha em restaurante

Um homem ficou revoltado diante das atitudes de sua companheira durante um jantar. Afirmando estar “completamente envergonhado”, ele deixou a mulher sozinha em um restaurante”.

Conforme publicado pelo The Mirror, o homem afirmou que a mulher, que é extremamente exigente com a comida, o fez deixá-la sozinha após uma grande cena em um novo restaurante. Ao que tudo indica, ela reclamou da maior parte do cardápio e, após muita insistência, se recusou a comer o prato escolhido.

“Nós estávamos em um restaurante e ela não gostou muito do cardápio. Ela não tem qualquer tipo de restrição alimentar, apenas é uma pessoa exigente com a comida. Ela pediu qualquer coisa só para pedir algo, optando pelo mesmo prato que eu”, conta.

“Ela detestou a comida antes mesmo de provar e eu comecei a pedir a ela para ao menos tentar experimentar. Ela deu uma mordida e fez cara de nojo, depois passou a reclamar e a criticar a comida em voz alta enquanto eu comida. Foi embaraçoso. Depois de um tempo ela chamou o garçom e disse em voz alta que queria que o prato fosse retirado pois ela não queria mais”.

Ele se sentiu incomodado

Incomodado com a postura da namorada, o homem tomou a decisão de deixá-la sozinha no restaurante.

“Eu saí, entrei no meu carro e fui para casa. Ela me ligou enquanto eu estava dirigindo e eu só retornei a ligação quando cheguei. Expliquei que a atitude dela foi embaraçosa e ela, chorando, me xingou de tudo quanto é nome. Ela mandou alguém buscá-la no restaurante e depois que chegou em casa me mandou pagar a comida”.

“Nós brigamos, ela saiu de casa e desde então estamos sem conversar”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, tanto ele quanto a companheira agiram errado.

“Ela agiu de forma mimada e mesquinha, mas você a deixou sozinha enquanto era responsável pela direção. Você deveria ter esperado ela do lado de fora ou algo do tipo”, comentou uma pessoa.

“Vocês dois precisam aprender a se comportar em público!”, comentou outra.