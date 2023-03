Exigência de noiva para casamento causa confusão com o noivo

Uma noiva decidiu usar o Reddit para tentar avaliar uma opinião polêmica que tem com relação a seu próprio casamento. Para ela, o marido não deve usar acessórios que “não combinem” com sua roupa e ocasião, mesmo que tenha um significado especial para ele.

Sem se identificar, a mulher publicou seu relato e explicou que em breve deve se casar com o noivo. Antes de iniciar seu relato, ela afirma que esse foi o único ponto de tensão entre os dois, que “se dão muito bem” em todas as demais questões.

“Ele usa a aliança de casamento de seu irmão, que faleceu. O anel fica na mão direita enquanto no pescoço ele usa um colar que também era do irmão”.

“Eu não me importo com o uso do anel porque realmente é imperceptível, mas o colar já é outra história. Ele fica bem visível e tem gravadas as iniciais do irmão, da esposa do irmão e da filha dele”, conta a noiva.

Ela fez uma exigência

Com a proximidade do casamento, a noiva tentou convencer o companheiro a não utilizar a peça pois acredita que ela “não combina” com as roupas da ocasião.

“Eu pedi a ele para tirar o colar no nosso casamento. Eu também tenho um colar que ganhei de presente da minha mãe e que não vou usar no dia do meu casamento por não combinar com o meu vestido”.

“É apenas por um dia, e ele pode seguir usando o anel. Apesar disso, ele se recusou a retirar o colar e disse que é algo do irmão dele e ele vai continuar usando mesmo se não combinar”,. conta.

Para os usuários do Reddit, cabe ao noivo decidir o que vai ou não usar.

“Isso me faz pensar que se seu noivo já tivesse um filho de outro casamento ele não seria convidado pelo simples fato de não ser biologicamente seu”, comentou uma pessoa.

“Também é o casamento dele! Parte da família dele faleceu e ele não pode se casar com alguém que os represente? Por que você pensa que pode controlar isso? Ele deveria repensar o casamento depois da sua atitude egoísta”, comentou outra.