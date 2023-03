Convidada prefere comer no McDonald’s a aproveitar o buffet de um casamento

Uma mulher de 31 anos foi acusada de estragar o casamento de sua amiga depois de precisar fazer uma “saída estratégica” da festa. Após perceber que cada convidado deveria pagar pelo próprio jantar, ela decidiu correr até o Mc Donald’s mais próximo.

Conforme seu relato, compartilhado no Reddit, a mulher chegou a questionar a noiva sobre a necessidade de pagar alguma taxa para comparecer ao casamento, e foi informada de que não precisaria se preocupar com isso.

“Tudo esta indo bem até a recepção do casamento. Fiquei chocada quando eu recebi um menu de casamento com preços em cada prato. Eram valores extremamente altos, mesmo para as opções vegetarianas”, conta a mulher.

“Em um primeiro momento eu pensei em perguntar a noiva o motivo dela ter mentido e me dito que eu não precisaria pagar por nada, mas eu não queria deixá-la envergonhada durante seu próprio casamento”.

“Eu tinha duas opções: não comer (não tinha dinheiro o bastante para esse tipo de jantar e depois para pagar o táxi de volta para casa) ou tentar fazer algum arranjo. Então me lembrei de ver um McDonald’s a uns 5 minutos de distância do hotel onde acontecia o casamento. Eu decidi pedir permissão a noiva para sair já que ainda aconteceriam algumas outras celebrações com hora marcada”.

A noiva não gostou do pedido

Diante da solicitação da convidada, a noiva reagiu de forma irritada afirmando ter “dedicado muito tempo” para conseguir um “restaurante com estrelas Michellin” para seu casamento e ainda assim “precisar ouvir reclamações de convidados que preferiam fast food a um jantar”.

“Eu tentei dizer que não era esse o caso, que eu apenas não tinha dinheiro suficiente, ela disse que isso era totalmente minha culpa. Eu não me segurei e disse que isso era culpa dela que mentiu e disse que eu não precisaria pagar por nada”.

A noiva então afirmou que sua convidada foi clara sobre questionar a necessidade de pagar pela participação no casamento, mas que deveria ter dinheiro suficiente caso precisasse pagar por comida ou bebidas. Após o ocorrido, ela foi expulsa da festa e comprou um lanche a caminho de casa.

“Quando cheguei eu contei ao meu namorado o que aconteceu e ele disse que eu agi errado por não ter mais dinheiro do que o necessário para voltar para casa e por ter confrontado a noiva em seu casamento. Eu realmente errei?”, questiona a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela agiu corretamente já que não é comum os convidados precisarem pagar pelo próprio jantar em um casamento.

“Você não agiu errado! Eu nunca vi um casamento em que os convidados precisassem pagar pelo próprio jantar”, comentou uma pessoa.

“Você não estava errada, mas acho que você lidou com isso da forma errada. Você não deveria ter perguntado para a noiva se estava tudo bem em sair para ir ao McDonald’s. Você deveria ter ido, voltado e ficado tranquila como se nada tivesse acontecido”, finalizou outra.