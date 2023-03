VÍDEO: Vidente brasileira tem opinião polêmica sobre jovem que diz ser Madeleine McCann

A médium Vandinha Lopes, que ficou conhecida ao participar do reality Os Paranormais, do Domingo Legal (SBT) em 2014 e atualmente faz participações no Planeta Podcast, trouxe mais uma das suas revelações essa semana.

Dessa vez, a terapeuta holística revelou se acha que a jovem que diz ser Madeleine McCann está dizendo a verdade.

Vandinha, que conta que começou a ver espíritos aos seis anos de idade, diz conversar com entidades quando é questionada sobre a possibilidade de que a menina que desapareceu em 2007 seja encontrada com vida.

“Esse espírito não se encontra desencarnado mesmo”, inicia, confirmando que Madeleine está viva e acrescentando que “trás toda uma vivência de um plano totalmente ativo”.

Ao falar de Julia Wendell, de 21 anos, que afirma ser Madeleine, Vandinha revela a jovem pode ter problemas sérios, mas não ao ponto de inventar uma mentira.

“Eu posso estar enganada, mas na espiritualidade eu concordo que seja ela. Eu posso errar porque eu não sou Deus. Eu posso me enganar, mas ela trás as mesmas ligações de alma e as mesmas vibrações de áurea”, explica, afirmando que acredita que Julia é realmente a britânica desaparecida.

A médium ainda completa que os fatos deveriam ser investigados, mencionando a necessidade de uma prova de DNA.

Atualmente, o caso de Julia não teve credibilidade com os investigadores e os pais de Madeleine, Kate e Gerry Mccan, não aceitaram realizar o DNA.

