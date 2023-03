Marido é criticado após exigir que a esposa pare de compartilhar fotos na internet

Um homem foi alvo de diversas críticas na internet após revelar seu incômodo com algumas atitudes de sua esposa. Segundo ele, a esposa está “expondo excessivamente sua vida na internet” ao publicar diversas fotos da gestação nas redes sociais.

Contando sua história no Reddit, o homem revela que ele e a esposa estão a espera de um bebê e, por tal motivo está desempregada e passando “tempo demais sozinha em casa”. No entanto, ele afirma que a mulher passou a “comercializar sua gestação” ao publicar diversos conteúdos sobre a gravidez em suas redes sociais.

Incomodado, ele explica: “Nos últimos dias eu precisei aumentar minha carga de trabalho e fiquei fora de casa a maior parte do tempo nas semanas passadas. Eu costumava ficar feliz vendo e acompanhando as publicações do Instagram da minha esposa, mas fiquei espantado”.

“Todas as fotos têm sua barriga de grávida e isso é chato. Até as amigas dela estão cansadas disso. Um dia desses ela publicou uma selfie e uma de suas amigas comentou: ‘Você está linda, que bom que não é outra foto da barriga’”, conta o homem.

Ele pediu para ela parar

Seguindo com seu relato, o homem conta que decidiu tomar uma atitude e questionar a esposa sobre o excesso de publicações sobre a gestação, mas seu pedido não foi bem recebido.

“Eu pedi para ela diminuir as postagens sobre sua barriga porque todo mundo sabe que ela está grávida e todos preferiam suas publicações anteriores. Nós discutimos e ela disse que o perfil é dela e que não devo seguir se não gosto de ver as fotos. Ela também disse que eu não ‘entendo como é' estar grávida”.

“Sei que ela está animada e feliz por estar grávida, além de ter todo o tédio por estar desempregada, mas eu senti que precisava pedir a ela para diminuir as publicações. Não quero que ela publique fotos do nosso bebê com a mesma frequência que posta a barriga nas redes sociais”, finaliza o homem.

Para os usuários do Reddit, ele realmente ultrapassou os limites ao exigir que a esposa pare de publicar as fotos.

“Ela está gostando de publicar sobre a gestação e isso não machuca ninguém”, comentou uma pessoa.

“Se isso te incomoda tanto, então pare de seguir o perfil dela! O corpo é dela, a escolha também. Isso se aplica a tudo, menos o caso de aparecerem seus filhos nas fotos, então não diga o que ela pode ou não postar em seu próprio Instagram”, finalizou outra.