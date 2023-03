Mãe se preocupa com a atitude da sogra: ‘Ela só vê meu bebê quando está sozinha’

Uma mãe decidiu desabafar na internet depois de estranhar as atitudes de sua sogra em relação a seu bebê de 10 meses. Segundo ela, a avó só vê o neto quando os pais da criança pedem a ela para cuidar dele.

Em uma publicação feita no Reddit, a mulher conta os motivos pelos quais está preocupada com as atitudes de sua sogra. Sem se identificar, ela relata:

“Minha sogra mora perto da minha casa e ela só vem ver o neto se pedimos a ela para cuidar dele, o que acontece raramente. Em média fazemos isso 1 ou 2 vezes por mês para podermos ter algumas horas para nós, um jantar ou ir às compras”.

“Sei que ela gosta de passar tempo com o neto, mas ela faz zero tentativas de vê-lo a menos que sua ajuda seja solicitada. Já a convidamos para vir jantar aqui em casa, mas ela nunca vem. Por outro lado, ela pergunta o tempo todo quando pode ficar com o bebê para nós termos o nosso tempo sozinhos”, conta a mulher.

Ela não sabe o que pensar

Segundo a mulher, a sogra constantemente manda mensagens para ela e para seu marido perguntando se eles gostariam que ela cuidasse do bebê.

“Quando dizemos que não precisa, ela some e não tenta mais vê-lo. Até mesmo paramos de pedir ajuda a ela nos últimos meses porque sua atitude é tão estranha. Eu me sinto culpada em deixar meu filho com ela porque sei que a única vez que a avó o vê é quando o deixamos lá”.

“Não posso afirmar que algo de errado está acontecendo, mas isso está me incomodando. É exagero da minha parte? Não consigo pensar com clareza sobre isso”, finaliza a mãe preocupada.

Leia também: Sogra é expulsa da casa da nora após insistir em trocar a roupa dos netos

Para os usuários do Reddit, pode ser que os sogros estejam tentando evitar interferir demais nos cuidados com o neto.

“Talvez ela esteja tentando te dar espaço para vocês se estabelecerem como novos pais. Parece maravilhoso eles não estarem te perseguindo”, comentou uma pessoa.

“Uma possibilidade é falar abertamente para eles que você gostaria de passar mais tempo com eles e com seu filho juntos. Perguntei para sua sogra se ela aceitaria participar de um jantar em família a cada quinze dias”, sugeriu outra pessoa.