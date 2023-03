Homem se acorrenta em caminhão como forma de protestar contra buracos. Assista ao vídeo

Um caminhoneiro decidiu se acorrentar em caminhão como forma de protesto nas ruas de São Gonçalo do Amarante, munícipio de Natal, Rio Grande do Norte. O homem reivindicava conversar com o prefeito local sobre a situação das estradas e os buracos localizados em Cidade Jardim.

De acordo com a Rádio 98 FM de Natal, o rapaz conhecido como Gilmar parou o caminhão na entrada do conjunto Cidade Jardim no último dia 28 de fevereiro.

“Prefeito de São Gonçalo, isso é um absurdo, prefeito. Eu tenho que vir aqui, sou um homem doente, para o senhor tapar os buracos? Tá aqui prefeito, eu pago IPTU. Não estou pedindo favor, nem tenho nada contra sua pessoa, mas tape os buracos do conjunto que tá um absurdo”, disse o homem.

Homem se acorrenta em caminhão em protesto contra buracos em São Gonçalo e só encerra ato após falar com prefeito



Gilmar é morador do conjunto Cidade Jardim e se acorrentou no próprio caminhão para cobrar uma solução para os problemas nas vias. pic.twitter.com/5O657lXWss — 98 FM Natal (@98FMNatal) March 1, 2023

Segundo a matéria, o homem conseguiu conversar com o prefeito Eraldo Paiva (PT) por telefone na manhã do dia 1º de março e em seguida encerrou o protesto. O homem disse que, segundo o prefeito, as obras locais devem ser realizadas em 90 dias.

Em nota, a prefeitura de São Gonçalo disse que as vias passarão por obras, mas não confirma uma data exata para a execução do serviço.

Veja a nota:

“A Secretaria Municipal de Infraestrutura de São Gonçalo do Amarante informa que a demanda estrutural em vias públicas do município é substancial, que há um programa de recuperação de ruas e avenidas em execução, apesar das limitações financeiras, e que o bairro Cidade Jardim, que se originou de um loteamento privado, será contemplado já na próxima etapa. A Secretaria está atenta a toda necessidade estrutural do município e defende o diálogo como meio para encaminhamentos, sem que a saúde de qualquer cidadão seja colocada em risco.”

