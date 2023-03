Homem abandona namorada no restaurante após não gostar de sua atitude e gera confusão

Um homem publicou sua experiência com a namorada em um jantar, que resultou no desentendimento entre os dois. Após a mulher tomar certa atitude no estabelecimento, seu parceiro a deixou sozinha no local e foi para casa. Assim que o relato foi compartilhado no Reddit, por meio do usuário u/Throwawayo921, ambos foram criticados pelos internautas.

“Minha namorada e eu estávamos em um restaurante e ela não gostava muito do cardápio (ela não tem restrições alimentares ou vegana, ela é apenas uma comedora exigente). Ela pediu de qualquer maneira e queria a mesma coisa que eu”, escreveu o homem.

“Ela odiou antes mesmo de dar a primeira mordida, mas segui dizendo a ela para pelo menos tentar. Minha namorada deu uma mordida e fez uma cara torta. Então continuou a reclamar da comida e a criticá-la enquanto eu comia. As pessoas estavam assistindo e foi muito vergonhoso. O que me chocou é que ela se aproximou do garçom e disse em voz alta para ele retirar porque não queria mais, foi horrível. Cansei, saí e entrei no meu carro e fui para casa”, continuou.

Se você está gostando deste texto, é provável que também se interesse por: “Mulher manda amiga ‘calar a boca’ após ser notificada de que ter bebês custa caro”

Discussão e crítica

Ao perceber que seu namorado a deixou plantada no restaurante, ela o ligou enquanto ele dirigia. Quando o homem chegou em casa, retornou a ligação e ambos começaram a discutir sobre o ocorrido no restaurante.

“Disse que o que ela fez foi embaraçoso pra caramba. Ela estava chorando e me disse para me f****, me chamou de idiota e todos os outros tipos de nomes. Ela mandou alguém buscá-la no restaurante”, escreveu.

Ao chegar em casa, a mulher disse ao parceiro que a conta do restaurante é de sua responsabilidade e que ela merece ser levada a outro estabelecimento. “Depois de uma discussão, pedi que fosse embora e não falei com ela desde então”, disse.

No Reddit, diversos internautas criticaram a atitude dos dois em relação ao ocorrido. Com mais de mil votos, o comentário de um internauta diz:

“Ela estava sendo uma pirralha, mas você a deixou lá quando era sua carona. Você poderia ter esperado por ela lá fora ou algo assim. Vocês dois precisam crescer. Que coisa ridícula para se terminar”, criticou.

Siga e compartilhe

Você gostou deste conteúdo? Então siga a NOVA MULHER nas redes sociais para acompanhar mais novidades e ter acesso a publicações exclusivas: estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook.

Aproveite e compartilhe os nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.