Ela teve suas fotos de casamento e parto compartilhadas sem autorização

Uma mulher afirma ter ficado extremamente magoada depois de descobrir que sua sogra compartilhou as fotos de seu casamento e do nascimento de seu filho sem ter autorização.

Conforme publicado por ela no Reddit, a sogra não achou que estava agindo errado ao divulgar as imagens sem o consentimento da nora.

Sem se identificar, a mulher conta que levou bastante tempo para conseguir obter as fotos do casamento, sendo que somente em fevereiro conseguiu as imagens. “São os arquivos sem edição, tenho mais de 2 mil fotos para examinar”.

“Minha sogra vem me enchendo por causa destas fotos e sinceramente, eu estou quase sem tempo porque tenho um bebê de 4 meses. Para ela parar eu enviei um print de algumas fotos e disse a ela que em alguns meses teremos as fotos tratadas”.

“Dias depois eu descobri que ela imprimiu, emoldurou e começou a distribuir as fotos entre os familiares! Estou irritada com isso porque eu queria fazer a entrega junto do meu marido! Era um presente nosso, um agradecimento nosso e não dos meus sogros”, conta a mulher.

“Eu estava grávida de 8 meses no meu casamento e não gostei da forma como apareci na maioria das fotos. Algumas eram íntimas e eu não queria que fossem compartilhadas. De toda forma, ela deveria ter perguntado”.

Não foi a primeira vez

Para piorar a situação, a mulher afirma que não foi a primeira vez que a sogra agiu desta forma com ela.

“Quando eu estava em trabalho de parto aconteceu a mesma coisa. Meu marido enviou uma foto minha no hospital para seus pais e eles enviaram a foto para todos os conhecidos”.

“Eu já tinha avisado que não queria isso e que ela precisava perguntar antes de compartilhar fotos desse tipo! Ela também anunciou o sexo do nosso bebê a todos quando nós queríamos fazer isso após o nascimento. Estou irritada com ela tirando todas essas oportunidades de mim”.

Para os usuários do Reddit, ela deveria ser sincera e conversar abertamente com a sogra sobre isso.

“Você não está exagerando. Eu pararia de compartilhar as fotos com meus sogros e pediria ao meu marido para fazer o mesmo. Tente desconversar e depois simplesmente ‘esquecer’ de enviar”, sugeriu uma pessoa.

“Acho que seu marido deveria ser o único a lidar com a mãe dele. Ele teria mais influência sobre ela do que você, mas parece que ele concorda com as atitudes dela. Tente conversar abertamente com os dois”, comentou outra.