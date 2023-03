Ela interferiu no namoro da irmã após ver comportamentos tóxicos do namorado

Uma mulher buscou apoio no Reddit após desabafar sobre uma situação envolvendo o namorado de sua irmã. Segundo ela, as atitudes do homem, de 30 anos, eram completamente inaceitáveis.

Em seu relato, a mulher, que tem 32 anos, decidiu revelar os detalhes do fato que acabou terminando com uma grande discussão. Sem se identificar, ela revela que tudo aconteceu durante uma viagem à Disney em que foi acompanhada por usa irmã e pelo então namorado dela.

“Antes de viajar achava que ele era uma boa pessoa, mas quando chegamos ao parque ele começou a nos irritar. Ele fazia piadas inadequadas em voz alta e sem qualquer filtro mesmo quando o alertamos para parar”, conta.

“No jantar ele passou dos limites e disse coisas horríveis sobre nossa mãe, eu não quis rebater na hora porque estava exausta. Além de gritar com a gente e outras coisas mais, ele fez a pior coisa que poderia ter feito na minha frente: humilhou completamente a minha irmã”.

Ela não ficou quieta

Segundo a jovem, que revelou ser autista, o namorado da irmã seguiu com diversas ofensas direcionadas a ela, chegando ao ponto de deixá-la chorando.

“Eu vi tudo ficar vermelho de raiva na minha frente e eu bati nele. Nós o convidamos para a viagem e ele não tem o direito de tratar uma pessoa dessa forma, principalmente a minha irmã ou qualquer outra pessoa da minha família”.

“Ele então me ofendeu e disse que eu tenho que crescer. Minha irmã ficou irritada e o expulsou da viagem. Ela retirou o nome dele do quarto de hotel, das reservas do parque e de restaurantes. Ele precisou ser retirado do local pela segurança”, conta a mulher.

Leia também: Mulher fica irritada após irmã ter ataque de riso ao saber o nome da sobrinha

“Depois eu recebi uma mensagem dele me acusando de estragar suas férias na Disney e me culpando pelo término do namoro deles. Eu agi errado?”.

Para os usuários do Reddit, ela agiu corretamente em defender sua irmã.

“Você fez a coisa certa! É isso que ele merecia. Ele é uma pessoa horrível”, comentou uma pessoa.

“Você defendeu sua irmã que estava sendo agredida na sua frente. Ele estragou a própria viagem e o próprio relacionamento”, finalizou outra.