Ela está sendo acusada de traição após fazer amizade com a ex-esposa do seu ex

Uma mulher ficou completamente incomodada com a reação de seu ex-namorado ao descobrir que ela e a ex-esposa dele se tornaram amigas. Para o homem, o comportamento dela foi semelhante a uma traição.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher contou sua história no Reddit e teve o relato compartilhado depois de viralizar e conquistar diversos comentários e interações na plataforma.

Sem se identificar, ela conta que acabou se aproximando da ex de seu antigo namorado por conta de questões envolvendo os cuidados com o filho do antigo casal.

“Nós namoramos por um tempo e acabamos morando juntos. Nesse tempo eu o ajudei a cuidar do filho já que ele e a ex-esposa tinham a guarda compartilhada dele. Os dois tem um relacionamento tenso e ele odeia a ex, a quem não poupa críticas. Depois de um tempo eu comecei a desconfiar que o real problema era ele”.

“Confirmei isso quando ele montou uma cena ‘gloriosa’ para terminar comigo, e em pouco tempo a ex-mulher dele me procurou já que nos dávamos tão bem e queríamos ter um bom relacionamento”, explica a mulher.

“Inicialmente eu tive medo da forma como outras pessoas veriam isso, mas ao ouvir as experiências dela eu refleti sobre o meu relacionamento e a forma como ele me tratava. Eu achei que a amizade ia acabar depois que eu superasse o término, mas acabamos nos aproximando ainda mais e viramos grandes amigas”.

Ele a criticou por tudo

Segundo relato, após o término do relacionamento o homem implorou a ela que não fizesse amizade com sua ex pois era algo que ele queria “pensando no bem dela”.

“Ele disse que ela era um monstro narcisista e que ia me usar para machucá-lo e me virar contra ele ao dizer coisas horríveis a seu respeito. Ele jurou reconhecer que eu estava arrasada e disse que também estava assim, por isso levaria um bom tempo para ele conseguir estar em um novo relacionamento. Seis dias depois ele estava dando em cima de uma conhecida minha”.

“Ontem ele descobriu que eu e sua ex nos tornamos amigas e surtou completamente. Ele me disse que o traí e que estou me arriscando a ficar ainda mais machucada com o término, mas eu sinto que não devo nada a ele e que não estou errada em me aproximar dela”, conta.

“Estou errada em me tornar amiga da ex-esposa do meu ex-namorado?”, questiona a mulher.

Para os usuários do Reddit, o comportamento do homem só reforça os motivos pelos quais ele não era um bom companheiro.

“Seja amiga de quem você quiser! Ele não pode controlar o que você faz ou com quem você se relaciona, principalmente após o término”, comentou uma pessoa.

“Lamento que você e ela tenham se relacionado com um cara assim. Fico feliz que uma amizade tenha nascido desse término”, finalizou outra.