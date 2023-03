Mulher manda amiga ‘calar a boca’ após ser notificada de que ter bebês custa caro

Uma mulher revelou estar tentando ter um bebê com o namorado e sua amiga, Analise, sabe disso. Embora também quisesse ter filhos no passado, a amiga desistiu da ideia e passou a fazer comentários que desagradaram a autora do relato.

“Analise falou muito sobre querer filhos no passado, mas parou há cerca de um ano, dizendo que filhos são muito caros”, iniciou o relato no Reddit, por meio do usuário u/Born_Tower_4088. “Tudo bem, a escolha é dela, mas ela e o marido ganham muito dinheiro, então não é verdade que eles não pudessem criar um filho. Eles tiram muitas férias e até mesmo tirar uma a menos por ano cobriria as despesas de um bebê.”

“Analise, alguns outros amigos e eu estávamos saindo e um deles perguntou se ela ainda não queria filhos. Ela falou que não tem condições de pagar, porque a criança precisa disso e daquilo, escola particular, reforço escolar, casa grande, casa de presente quando se formar na faculdade, etc e acredita que seria além de IRRESPONSÁVEL ter um bebê quando não se pode dar tudo para ele”, continuou.

Pedido para calar-se

Segundo a autora do relato, Analise estava sentada ao seu lado, sabendo perfeitamente sobre sua tentativa de ter um bebê com o namorado, com muito menos dinheiro que ela e vivendo de aluguel. Inicialmente, a mulher disse à amiga sobre não custar tão caro assim manter uma criança, além de Analise poder pagar pela criação de uma se quisesse.

“Ela continuou insistindo que um casal precisa ganhar pelo menos ‘X’ quantia e eu simplesmente disse a ela para calar a boca. Ela ganha 2-3 vezes mais do que nós, então cale a boca”, desabafou.

“Analise disse que estava apenas respondendo à pergunta que lhe foi feita e que não está tentando impor suas opiniões sobre nós. Mas ela não estava, quando literalmente disse que estou sendo irresponsável?”, finalizou o texto.

