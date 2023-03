Mãe se revolta após filha de 11 anos chegar de uma festa com diversos piercings

Uma mãe ficou completamente horrorizada ao buscar sua filha de 11 anos após uma festa do pijama na casa de uma amiga. Segundo ela, que quer proibir a filha de ver a amiga, a menina chegou em casa com diversas perfurações em suas orelhas.

Sem se identificar, a mãe contou sua história no Reddit e teve o relato compartilhado pelo The Mirror.

Ela conta que sua filha, de 11 anos, passou o dia na casa de uma amiga que é vizinha da família. Segundo a mãe, a família é conhecida dela, mas ainda assim ela tinha receio em permitir que a filha estivesse em companhia da menina de 13 anos, que também convidou amigos mais velhos para a festa.

Após buscar a filha, ela percebeu que suas preocupações tinham fundamento já que a menina chegou em casa com diversos piercings na orelha.

“Estou muito preocupada com a higiene e remoção dos piercings, mas ainda mais preocupada com a forma como minha filha foi influenciada pelas meninas mais velhas a fazer algo tão sem noção! Ela é muito jovem para tomar uma decisão destas sozinha e pode se arrepender no futuro”, conta a mãe.

Ela está preocupada com a filha

Segundo a mãe, a jovem agora tem 7 furos em uma das orelhas e 3 na outra.

“Estou chocada por ela ter feito isso e suspeito que ela foi pressionada pelas outras meninas. Então estou considerando proibir minha filha de ver a filha dos nossos vizinhos, mas tenho receio de fazer isso uma vez que nós somos amigos”.

Para os usuários do Reddit, a mãe tem total direito de fazer isso.

“Sua filha saiu com 2 brincos na orelha e voltou com 10? Feitos por adolescentes? Isso definitivamente não é bom”, comentou uma pessoa.

“Eu tiraria todos os piercings e teria uma conversa séria com ela sobre ceder a pressão de outras pessoas. Eu também ficaria chateada com o vizinho por não perceber o que aconteceu em sua própria casa”, comentou outra pessoa.

“Isso deve doer muito! Eu realmente não gostei da atitude das outras garotas. Elas maltrataram sua filha. Ligue para os pais dos envolvidos e explique que ela não terá permissão para ver as filhas deles novamente. Também remova os piercings e leve sua filha ao pediatra”, finalizou uma terceira.