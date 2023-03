Homem descobre cobra morando no teto enquanto usava o banheiro e imagens se tornam virais

Um homem que usava um banheiro em uma casa na Austrália teve uma surpresa ao perceber que uma cauda escamosa escapava do forro do teto.

De acordo com o portal The Dodo, Bryce Lockett, que trabalha na empresa de captura de cobras Snake Catchers Brisbane & Gold Coast, logo recebeu uma ligação do proprietário preocupado com a “inquilina”.

“Estava pendurado em um buraco no telhado, por onde passava o encanamento”, explicou o profissional.

Quando decidiu olhar o sótão para capturar o animal, ele se deparou com uma longa pele de cobra que o impressionou.

“Eu sempre adoro encontrar uma pele de cobra totalmente intacta. Isso não acontece com muita frequência com cobras acima da marca de 3 metros”, contou.

Reprodução (Snake Catchers Brisbane & Gold Coast)

Isso não apenas indicava que uma cobra provavelmente estava presente, mas que ela era bem grande. Depois de procurar um pouco mais, Lockett encontrou uma píton enrolada em um buraco na parede.

Reprodução

Ela entrou no top 10 de maiores cobras capturadas por ele e, após a captura, foi solta na natureza, onde continuará a se alimentar e crescer.