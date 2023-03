Cunhada da noiva é criticada por se recusar a beber na despedida de solteira

Uma mulher está sendo criticada pela irmã de seu marido depois de se recusar a beber durante a despedida de solteira dela. Grávida, a mulher não consumiu bebidas alcóolicas durante a comemoração e foi acusada de “acabar com a diversão” da noiva.

Conforme publicado pelo The Mirror, o caso gerou uma grande briga entre os irmãos e foi parar no Reddit após o rapaz decidir compartilhar seu relato.

Sem se identificar, ele explica que deveria levar a irmã ao altar, mas agora pensa em se recusar a fazer isso devido a forma como sua esposa foi tratada por ela.

“Meu pai faleceu quando eu tinha 22 anos e minha irmã 25. Depois que ela ficou noiva, ela me pediu para levá-la ao altar e eu fiquei feliz com isso. No entanto, a atitude dela mudou muito depois de saber da gravidez da minha esposa e eu estou reconsiderando”.

“Minha noiva, que era uma das madrinhas, foi informada de que não desempenharia mais esse papel já que sua barriga de grávida estava ‘visível e chamando atenção’, segundo minha irmã”, conta o homem.

A situação piorou ainda mais

Segundo o homem, a situação ficou ainda pior quando a irmã gritou com sua esposa por ela “arruinar sua diversão” ao se recusar a beber durante a despedida de solteira dela.

“Ela ainda largou minha esposa grávida no meio da rua enquanto ela ia de limusine para uma festa planejada por minha esposa e paga por mim! Depois ela ainda veio me pedir para fazer minha esposa não ir ao casamento pois sua gravidez vai tirar toda a atenção dela durante o casamento”.

“Ontem eu liguei para ela e disse que não vou mais levá-la ao altar e assistir a seu casamento. Ela então começou a nos ligar e a acusar minha esposa de tentar sabotar seu casamento. Minha mãe está ao meu lado, e eu aproveitei a folga que já tinha para o casamento e comprei uma viagem para a Disney onde vou aproveitar bons momentos com minha esposa”, finaliza o homem.

Para os usuários do Reddit, ele tomou a melhor decisão possível.

“Eu também cortaria o contato com sua irmã. Que bom que você fez isso”, comentou uma pessoa.

“Sua irmã parece estar perturbada! Não volte a falar com ela e aproveite sua viagem”, finalizou outra.