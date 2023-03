Casamento chega ao fim após noivo criticar uma madrinha por não usar maquiagem

Um noivo viu seu casamento despedaçar apenas algumas horas depois de ser celebrado. Ele teria criticado o “comportamento inadequado” de uma das madrinhas que se recusou a usar maquiagem para comparecer a celebração.

Em uma publicação feita no Reddit, a madrinha em questão conta que se recusa a usar maquiagem como uma forma de protestar contra a indústria da beleza, o que a fez optar por não se maquiar para o evento em questão.

No entanto, sua decisão pode ter mostrado à amiga um lado da personalidade do noivo que ela desconhecia.

Conforme publicado pelo The Mirror, a jovem relata: “Fui convidada para ser madrinha de casamento da minha melhor amiga. A celebração foi na última semana e eu fiquei completamente animada com o convite. Somos amigas desde crianças e sempre fomos muito próximas”.

“Eu a ajudei a escolher seu vestido de noiva e também a minha roupa completa de madrinha, menos a maquiagem. Não gosto de usar maquiagem porque sou contra a indústria da beleza e porque meu rosto fica inchado com os produtos”, conta.

“Minha amiga sabe disso e sempre disse que não tinha problema, o que eu agradeci e achei que como a noiva estava bem com isso, os outros também estariam”.

O noivo decidiu criticá-la

Segundo a jovem, quando chegou o momento do casamento ela percebeu que acabava se “destacando” entre as outras madrinhas que utilizavam uma maquiagem “desnecessariamente pesada”.

Apesar disso, o casamento aconteceu normalmente, mas as coisas começaram a desandar durante a recepção.

“O noivo me puxou de lado e disse que era inapropriado eu não estar maquiada. Ele falou que isso estava ofuscando a noiva e que uma mulher nunca deveria ir a um evento público sem maquiagem”.

“Eu fiquei arrasada porque não queria roubar a atenção da minha amiga e, depois do casamento, me desculpei com ela. Disse que sentia muito por ter chamado atenção em seu casamento e por não ter usado a maquiagem”.

“Ela ficou confusa e disse que não tinha problemas com isso, então eu contei o que o noivo dela me falou e isso a deixou furiosa”.

“Eles tiveram uma briga feia e ela agora está hospedada no meu apartamento enquanto repensa seu casamento. Os amigos do noivo estão me enviando mensagens sem parar dizendo que eu destruí o casamento e me culpando por não usar a maquiagem. Minha amiga me defende e diz que eu não estou errada”.

“Eu me sinto péssima por estragar o casamento dela, mas não consigo ver onde eu agi errado”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, quem agiu errado foi o noivo. “Ele foi o responsável por arruinar o casamento e se achar no direito de repreender uma mulher por não usar maquiagem. Sua amiga nunca se importou com isso, e isso é o que realmente vale”.

“A atitude controladora e autoritária do noivo sobre maquiagem é um grande sinal de alerta”, comentou outra pessoa.