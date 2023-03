Cansada das atitudes do marido, mulher desabafa: ‘Sinto que sou a empregada’

Uma mulher afirmou que está completamente cansada da atitude “preguiçosa” de seu marido. Segundo ela, o homem se recusa a limpar qualquer tipo de sujeira além de não agir como um pai para o filho do casal, que tem quatro anos de idade.

Publicando seu relato no Reddit, a dona de casa conta que fica feliz em realizar a maioria das tarefas domésticas enquanto o marido trabalha fora, mas ao mesmo tempo o homem a irrita por não a ajudar com pequenas atitudes que podem impedir “focos de bagunça e sujeira” em sua casa.

Na história, que foi publicada pelo The Mirror, ela conta: “Meu marido é tão preguiçoso que não joga uma garrafa de água vazia no lixo. Cheguei a contar um total de 20 garrafas de água vazias e acumuladas em sua mesa de cabeceira, além de diversas outras largadas pela casa”.

“Quando estou na pia lavando a louça ele vem por trás de mim e coloca mais louça suja na pia ao invés de se oferecer para lavar a própria sujeira”, desabafa.

As atitudes do marido estão incomodando

Seguindo com seu relato, a mulher conta que o marido também se recusa a dobrar e guardar a própria roupa, optando por empilhar as peças em cima da cômoda até que elas caiam no chão.

“Ele nunca pegou no aspirador de pó ou no pano de limpeza desde que estamos juntos! Isso é só o começo, tem muito mais coisa”.

“Já tentei conversar com ele, mas isso não muda. Ele diz que eu vejo a bagunça de forma diferente que ele, mas estou farta dessa atitude! É como se eu fosse a mãe do meu marido, e não sua esposa”, finaliza.

Leia também: Mulher flagra mensagens do namorado para outra e se vinga enquanto ele dorme

Para os usuários do Reddit, ela precisa encontrar uma maneira de fazer o companheiro entender seu ponto de vista.

“Tente dizer o óbvio: ‘ver’ a bagunça não é necessário para limpar uma casa e mantê-la limpa.”, comentou uma pessoa.

“Apenas pare de limpar a parte dele. Não lave e dobre as roupas, não lave a louça e não recolha as garrafas. Quanto ele não tiver o que vestir e onde comer, verá a bagunça”, finalizou outra pessoa.