Avó se recusa a cumprir algumas regras e é proibida de visitar o neto

Uma mulher afirmou que sua sogra será proibida de visitar o neto caso continue se recusando a cumprir algumas “regras de segurança” estabelecidas por ela e pelo marido para todos os familiares que quiserem visitar o filho do casal.

Levando o caso ao Reddit, a mãe de primeira viagem conta que a decisão foi tomada junto do marido e que as regras visam o bem-estar do filho nos primeiros meses de vida.

Conforme o The Mirror, a mãe decidiu desabafar online depois que a sogra começou a se recusar de forma agressiva a seguir as regras do casal.

Segundo ela, as regras foram estabelecidas e devem ser seguidas pelos dois lados da família, com isso todos estão proibidos de acompanhar as trocas de fralda do bebê e de acompanhar suas mamadas. Além disso, eles também devem fazer testes de covid a cada dois dias e utilizar máscaras durante todo o tempo que estão próximos ao bebê.

“Minha sogra foi contra e disse que tem todo o direito de trocar as fraldas sujas do neto e de alimentá-lo. Mas não senhora! Suas mãos não vão chegar perto do meu bebê e você também não irá alimentá-lo enquanto ele é tão pequeno. Ele tem dias de vida”, conta a mãe.

Questão de segurança

Segundo a mãe, as regras estipuladas são uma questão de segurança e evitam a exposição desnecessária do bebê.

“Os testes de Covid foram solicitados porque minha sogra já nos expôs ao vírus mais de uma vez e de forma deliberada. Ela sabia que tinha tido contato com a doença e não se importou. Então para ver o neto ela terá que fazer os testes e usar as máscaras o tempo todo”.

“As redes sociais são outra questão, ela compartilha sua vida de forma excessiva e não queremos nosso bebê exposto para pessoas aleatórias. Ela passou a falar mal de mim e fazer alegações falsas depois de saber das regras, então está tendo sua última chance”.

Para os usuários do Reddit, ela deve impor ainda mais regras devido ao comportamento desafiador da sogra.

“Coloque limite de tempo nas visitas e retire o celular dela quando ela entrar na sua casa. Se não fizer isso ela irá tirar fotos escondida e publicar”, comentou uma pessoa.

“Sua sogra está conscientemente planejando ignorar todas as suas regras. Busque uma maneira de evitar isso de forma efetiva e não deixe ela passar impune”, comentou outra.

“Todas as regras são razoáveis. Faça com que sua sogra lave as mãos e mantenha o telefone guardado durante todo o tempo”, finalizou uma terceira.