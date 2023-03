Após não concordar com a esposa, pai registra a filha com um nome diferente

A atitude de um pai está dividindo a opinião dos internautas depois que ele compartilhou seu relato no Reddit. Preocupado com o futuro da filha, ele decidiu registrar a criança com um nome diferente do escolhido por sua esposa, e acabou causando uma grande confusão.

Conforme publicado pelo The Mirror, o homem decidiu contar o ocorrido e pediu pela opinião de outras pessoas sobre sua atitude.

“Sou um homem tradicional e gosto de nomes tradicionais e significativos, ou seja, com uma história por trás e um significado profundo. Minha esposa pensa de forma oposta. Ela queria um nome único e algo que literalmente mais ninguém fosse pensar”, explica.

“Ela sugeriu nomes como Hoohee, Joejie, Yabba e Buza. São nomes completamente estranhos! Nossa filha nunca seria levada a sério ou conseguiria um emprego respeitável, além de virar piada na escola”.

Ele decidiu mudar o nome sem avisar a esposa

Sem chegar a um acordo, o homem conta que a esposa decidiu chamar a filha de Buza, e reforça que ambos não têm qualquer herança familiar ou ligação com o nome em questão, considerando isso “apenas um capricho” da mulher.

“Eu sugeri nomes como Amelia, Ella e Sophia, mas ela disse que eram extremamente comuns e não conseguimos chegar a um acordo”.

“Ela insistiu em chamar nossa filha de Buza, mas eu me recusei. Apesar disso, ela estava convencida de sua escolha então não vi outra opção e fui registrá-la sozinha e preocupado com a possibilidade dela ir registrar nossa filha antes”.

“Eu escolhi um nome bonito e que não fosse muito antiquado, achei que minha esposa ia acabar aceitando, mas ela ficou furiosa e me acusa de ter desrespeitado sua vontade”, conta.

No entanto, o homem segue convencido de ter feito a escolha certa. Para os usuários do Reddit, ele realmente agiu corretamente.

“Vocês precisam conversar sério sobre como vão resolver as questões referentes a paternidade. Isso pode gerar problemas ainda maiores para vocês”, comentou uma pessoa.

“Se estes realmente eram os nomes que ela queria então posso dizer que ela só estava tentando chamar atenção. Você agiu errado por fazer as coisas pelas costas dela”, afirmou outra.

“Todos agiram errado nessa situação, mas aposto que sua filha vai te agradecer por não chamar Buza”, finalizou uma terceira.