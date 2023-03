Após fazer o vestido de noiva da tia, jovem é deixado de fora da lista de convidados

Uma noiva foi criticada por se recusar a convidar o sobrinho de 17 anos para seu casamento. Apesar de não convidar o jovem, ela contou com o talento e trabalho dele para fazer seu vestido de noiva.

Enfurecida, a mãe do rapaz foi ao Reddit para desabafar sobre a decisão da noiva e acabou tendo seu relato compartilhado pelo The Mirror após viralizar.

Sem se identificar, a irmã da noiva conta que desde o início ficou com receio em deixar o filho ajudar a tia na criação e fabricação do vestido.

“Ela era muito chata e o fez desenhar cerca de 50 modelos de vestidos em um mês. Ela escolheu um e ele seguiu fazendo a peça. A costurou com tecido de alta qualidade e tudo foi pago por mim. Foram cinco meses repletos de ajustes porque ela sempre reclamava de alguma coisa”.

“O modelo final ficou incrível, minha mãe chorou ao vê-la usando o vestido e eu me emocionei”, conta a mãe orgulhosa do filho.

Ele não foi convidado para o casamento

Após o vestido ser finalizado, a mãe conta que ficou extremamente irritada quando descobriu que o filho ficou de fora da lista de convidados pois a noiva quer um “casamento sem filhos” e não abrirá exceções.

“Mandei uma mensagem para ela e ela disse que não quer menores de idade no casamento por conta do consumo de bebidas alcóolicas. Perguntei se ela abriria uma exceção para meu filho e ela se recusou”.

“A única ‘criança’ da família é meu filho, então essa regra é sem sentido algum. Para piorar, meu filho ficou arrasado por ter dedicado meses para fazer o vestido e não poder ir ao casamento”.

Ela então decidiu que não irá entregar o vestido para a irmã, e causou uma grande confusão na família.

“Ela gritou comigo e me acusou de ser irracional, minha mãe concordou com ela e me mandou entregar o vestido, mas eu me recusei. Muitos concordam comigo e afirmam que ela deveria abrir uma exceção para o meu filho, outros dizem que estou estragando o casamento. Estou errada?”, questiona.

Para diversas pessoas, ela está completamente certa em tomar essa decisão.

“Sua irmã está sendo uma noiva neurótica! Ela está bem com o trabalho infantil não remunerado do sobrinho, mas não pode convidá-lo”, comentou uma pessoa.

“Eu sei que casamentos sem crianças são comuns, mas neste caso é uma única pessoa e que tem 17 anos. Além disso, se ele é maduro para costurar o vestido de noiva dela, então é maduro para ir a uma festa e saber que não deve beber”, comentou outra.

Uma terceira foi além e sugeriu: “Ele deve ir de surpresa e ainda usando o vestido dela”.