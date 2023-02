Sogra é expulsa da casa da nora após insistir em trocar a roupa dos netos

Uma avó está revoltada depois de ser proibida de entrar na casa da nora. Aparentemente, sua cópia da chave foi retirada depois que ela passou a aparecer no local sem ser autorizada e a trocar os netos para “vestir eles do seu jeito”.

Sem se identificar, a avó compartilhou seu relato no fórum Netmums, onde pediu apoio para outras pessoas. A história foi compartilhada pelo The Mirror.

“Eu sou a sogra que parece não conseguir fazer nada certo e quero saber o que é realmente esperado de uma sogra e avó”, começa a mulher.

“Mudei de casa para ficar mais perto da minha nora e poder ajudar com as crianças. No período seguinte a ela dar à luz eu ajudei com a limpeza da casa, abastecendo a geladeira e também lavando as roupas. Ainda hoje eu entro na casa dela em algumas ocasiões para ajudar na limpeza pois eu gosto de limpar”, conta.

Ela precisou devolver sua chave

Seguindo com seu relato, a avó conta que tem o costume de comprar brinquedos e roupas para seus netos e que sempre os troca antes de sair de casa com as crianças.

“As coisas estão complicadas e eles me pediram minha chave de volta porque estou ‘interferindo demais’. Eu não sei o que estou fazendo de errado já que eu adoraria que alguém fizesse essas coisas por mim quando meus filhos eram pequenos!”.

“Eu estou me sentindo completamente magoada com isso e não sei como agir”, finaliza a mulher.

Para outros usuários da plataforma, ela pode ter ultrapassado alguns limites mesmo tendo a intenção de ajudar.

“A questão principal é você afirmar que gosta que os netos se vistam a sua maneira. Uma coisa é fazer isso com seus filhos, outra é fazer isso com os filhos de outra pessoa que você está trocando sem ser solicitada”, comentou uma pessoa.

“Você entrou na casa deles sem avisar, trocou os filhos deles sem avisar e limpou sem avisar. Embora pense que está ajudando, você está passando dos limites pois é a avó deles e não a mãe”, finalizou outra.