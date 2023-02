Mulher tem crise de choro após prima de 5 cinco anos soprar sua vela de aniversário

Uma mulher usou o Reddit para contar a experiência do aniversário de sua filha mais velha, de 23 anos de idade. De acordo com ela, o clima ficou tenso depois de sua sobrinha, de cinco anos, soprar as velas do bolo.

“Tenho quatro filhos, eles têm: 23, 20, 16 e 13. O relato diz respeito à minha filha mais velha, vou me referir a ela como ‘Zara’. Normalmente não fazemos grandes festas na nossa família depois dos dois dígitos (e 18/21), mas a Zara tem passado por um momento difícil, então decidimos fazer uma festa surpresa para ela”, disse a mãe, ao iniciar o relato no fórum, por meio do usuário u/birthdayaitaaccount.

“Era uma grande festa em família e Zara estava gostando. Então o bolo foi trazido. Tenho muitas sobrinhas e sobrinhos e eles queriam ficar com Zara, e ela não teve problemas com isso. Quando foi soprar as velas, minha sobrinha de cinco anos soprou a maioria antes dela”, continuou.

Crise de choro por ‘pedidos roubados’

Após a criança soprar mais da metade das velas, os convidados acharam a cena engraçada e riram da situação. De acordo com a mulher, seu filho mais novo colocou mais 23 velas no bolo para reascender e sua irmã poder soprá-las.

Apesar de ter soprado a segunda remessa de velas, se mostrou zangada e começou a chorar. Depois disso, se retirou do ambiente. Segundo a autora do relato, sua irmã – e mãe da criança de cinco anos – sentiu-se envergonhada e não imaginaria que a aniversariante agiria daquela forma.

“Conversei com Zara e disse que ela estava sendo uma pirralha egoísta e fazendo uma cena por ficar brava com velinhas de aniversário”, desabafou a mãe. “Ela ainda estava chateada. Meus outros filhos estão me dizendo que eu não estava sendo justo com Zara”, finalizou.

