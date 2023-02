Mulher compra peixe fresco para o jantar e se assusta ao encontrar o animal vivo

Uma mulher teve uma grande surpresa ao comprar os alimentos para preparar um jantar especial. Cindy Lao, do Reino Unido, estava pronta para comemorar o Ano Novo Chinês quando se deparou com um peixe vivo entre os ingredientes comprados para a refeição.

Conforme publicado pelo The Mirror, Cindy conta que se assustou ao encontrar o peixe vivo e que não teve coragem de seguir preparando o animal após ver que ele ainda se movia.

Desta forma, ela e seu companheiro, Paul, agora têm um novo animal de estimação na banheira de sua casa: o peixe Lázaro que por pouco não virou jantar.

Contando sua história, Cindy revela que estava visitando alguns amigos em Londres e que decidiu comprar diversos peixes para cozinhar em comemoração ao Ano Novo Chinês.

Apesar do animal ter permanecido no gelo por 48 horas, sendo algumas na geladeira de Cindy, ele superou todas as expectativas ao ser encontrado com vida poucos minutos antes de virar o jantar.

Ela não conseguiu seguir com os preparativos

Ao notar que o peixe ainda estava se movendo, e sem acreditar no que via, Cindy chamou por Paul que a ajudou a preparar um local agradável para Lázaro se recuperar com tranquilidade.

“Ela me chamou porque pensou ter visto as brânquias da carpa se movendo e me perguntou se eu estava vendo a mesma coisa. Eu estava.”, revela Paul.

“Eu fiquei em dúvida se deveria por um fim ao sofrimento do peixe, mas Cindy disse que a vida dele era um milagre, então pegamos uma tigela com água para ajudá-lo a se recuperar”, revela o homem.

Apesar de ter alguma dificuldade, o peixe voltou ao normal após alguns minutos. “Não tínhamos um aquário para ele, então o colocamos na banheira do nosso banheiro. Ele ficou lá por um tempo e depois conseguimos realocá-lo para um lugar adequado onde ele está feliz com outros peixes”.

“Ele passou por muita coisa, ficou entre todos aqueles peixes mortos e quase virou jantar. Cindy certamente comprou peixe fresco naquele dia. Estamos felizes que ele agora tem um bom lar”, finaliza Paul.