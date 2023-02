Mulher cega pensa que cão guia está ajudando encontrar sua mãe, mas é levada a outro lugar (Reprodução/Extraído do The Dodo)

Enquanto faziam compras no supermercado, Burke e sua mãe acabaram se separando. Pela condição de ser cega, a mulher acabaria tendo um pouco mais de dificuldade de encontrar a mãe. Por este motivo, Burke sempre teve Elton John, um cão guia ao seu lado. Relato extraído do portal The Dodo.

Enquanto procuravam pela mulher no supermercado, Elton John parou de repente e começou a puxar Burke em outra direção. A mulher pensou estar sendo levada de volta à mãe, mas o cãozinho tinha outro propósito para aquela ocasião.

Quando se deu conta, Burke estava no corredor de brinquedos para cães e achou a situação cômica.

“Embora isso não seja algo que ele deva fazer enquanto trabalha, nenhum cão de trabalho é perfeito, e todos eles cometem erros, têm dias de folga e têm suas distrações específicas – brinquedos de pelúcia são dele”, disse Burke ao The Dodo. “Eu ri, pensando que era muito fofo e engraçado, e então lembrei a ele que ele está trabalhando e não é hora de escolher brinquedos.”

Mulher cega pensa que cão guia está ajudando encontrar sua mãe, mas é levada a outro lugar (Molly Burke/Reprodução/Extraído do The Dodo)

Leia mais:

Propósito inicial nos eixos

Após alguns minutos, a mãe e a filha se encontraram nos corredores. Embora não tenha sido por causa do cão guarda, Burke não se importou pelo “furo” de John em seu expediente. Desde então, o cãozinho sempre arrasta a mulher para as seções de brinquedos de pet quando saem juntos ao supermercado.

“Aprendi que esta é uma de suas muitas peculiaridades e é algo que devo estar ciente quando estivermos trabalhando em locais onde pode haver brinquedos de pelúcia”, disse Burke.

Mulher cega pensa que cão guia está ajudando encontrar sua mãe, mas é levada a outro lugar (Molly Burke/Reprodução/Extraído do The Dodo)

“Eu compartilho esses momentos porque acho que eles são fofos e engraçados e realmente humanizam os cães de trabalho”, continuou Burke. “Não, esse não é um comportamento que ele deveria ter no trabalho, mas tudo bem – essas coisas acontecem. Às vezes, as pessoas esperam que os cães de trabalho sejam como robôs anjos perfeitos o tempo todo, e esse não é o caso. Gosto de compartilhar esses momentos fofos e engraçados em que ele comete um erro inocente ou mostra que ainda é apenas um cachorro no coração que por acaso tem um trabalho muito importante que ama!”